Данилко объяснил, почему на Нацотборе "Евровидения-2024" надел ушки Микки Мауса

К черной бейсболке, спортивному костюму и черной маске артист добавил ушки Микки Мауса с розовым бантиком. Так, считает он, его образ кажется веселее.

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50-летний украинский шоумен, композитор и телеведущий Андрей Данилко, который был членом жюри Нацотбора на "Евровидение-2024", появился в эфире с ушками Микки Мауса на привычной зрителям черной бейсболке. Это немало удивило зрителей. Почему он добавил этот элемент к своему образу, артист объяснил в эксклюзивном интервью изданию "Телеграф".

"Ко мне какое странное отношение. То ли участники меня боятся, то еще как-то воспринимают. Мне хотелось этими ушками убрать какую-нибудь серьезность. Чтобы все это прошло полегче. И это отразилось на моих печальных комментариях. Некоторые вещи мне даже не хотелось говорить. Для меня эта форма судейства устарела – больше хочется поддержать, чем разбирать, критиковать и скандалить. Я вообще не скандальный человек. Если я это делаю, меня поставили в такие обстоятельства. Многие до сих пор помнят, как я сказал: "Иди в п…". А кого я послал и не помнят", – рассказал он.

Ушки сделали образ артиста менее строгим Фото: Скриншот

Журналисты не смогли обойти вниманием и тот момент, что артист продолжает носить черную защитную маску, которые носили во время пандемии коронавируса.

"Я сказал еще в начале войны, когда у меня было по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что война затянется. Казалось, что все будет гораздо быстрее, но вышло, как получилось. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, то пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски", – пояснил Данилко.

По его словам, она к нему уже как-то "приросла", но при этом совершенно не мешает ему.

"Мне в ней удобно. Наверное, меня через нее стали больше узнавать. Теперь еще этот пластырь. Увидел свое фото во всем этом – я стал похож на какого-то пирата", – добавил Андрей.

Андрей Данилко появился в эфире с пластырем на лице Фото: Скриншот

Что касается пластыря, то, по его словам, у него на лице появилась проблема, которую нельзя было решить с помощью грима, поэтому пришлось спрятать ее таким образом.

Ранее Фокус писал, почему Данилко считает победителей Нацотбора, Аlyona Аlyona и Jerry Heil, лучшим выбором для представления Украины на песенном конкурсе в Швеции.