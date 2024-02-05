Данилко пояснив, чому на Нацвідборі "Євробачення-2024" одягнув вушка Міккі Мауса

До чорної бейсболки, спортивного костюма і чорної маски артист додав вушка Міккі Мауса з рожевим бантиком. Так, вважає він, його образ здається веселішим.

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50-річний український шоумен, композитор і телеведучий Андрій Данилко, який був членом журі Нацвідбору на "Євробачення-2024", з'явився в ефірі з вушками Міккі Мауса на звичній глядачам чорній бейсболці. Це чимало здивувало глядачів. Чому він додав цей елемент до свого образу, артист пояснив в ексклюзивному інтерв'ю виданню "Телеграф".

"До мене якесь дивне ставлення. Чи то учасники мене бояться, чи то ще якось сприймають. Мені хотілося цими вушками прибрати якусь серйозність. Щоб усе це пройшло легше. І це відбилося на моїх сумних коментарях. Деякі речі мені навіть не хотілося говорити. Для мене ця форма суддівства застаріла — більше хочеться підтримати, ніж розбирати, критикувати і скандалити. Я взагалі не скандальна людина. Якщо я це роблю, мене поставили в такі обставини. Багато хто досі пам'ятає, як я сказав: "Іди в п...". А кого я послав і не пам'ятають", — розповів він.

Вушка зробили образ артиста менш суворим Фото: Скриншот

Журналісти не змогли обійти увагою і той момент, що артист продовжує носити чорну захисну маску, які носили під час пандемії коронавірусу.

"Я сказав ще на початку війни, коли в мене було по десять ефірів на день, що зніму її після нашої перемоги. Тоді я не розумів, що війна затягнеться. Здавалося, що все буде набагато швидше, але вийшло, як вийшло. Я готовий зняти її просто зараз, але раз пообіцяв, то пообіцяв. Уже почали говорити про те, що я за нею ховаюся. Але Сердючка виступає без маски", — пояснив Данилко.

За його словами, вона до нього вже якось "приросла", але при цьому абсолютно не заважає йому.

"Мені в ній зручно. Напевно, мене через неї стали більше впізнавати. Тепер ще цей пластир. Побачив своє фото у всьому цьому — я став схожий на якогось пірата", — додав Андрій.

Андрій Данилко з'явився в ефірі з пластиром на обличчі Фото: Скриншот

Щодо пластиру, то, за його словами, у нього на обличчі з'явилася проблема, яку не можна було розв'язати за допомогою гриму, тож довелося сховати її в такий спосіб.

Раніше Фокус писав, чому Данилко вважає переможців Нацвідбору, Аlyona Аlyona і Jerry Heil, найкращим вибором для представлення України на пісенному конкурсі у Швеції.