Данилко розповів, чому Аlyona Аlyona і Jerry Heil — найкращий вибір для "Євробачення-2024"

Данилко, який був членом журі в Нацвідборі, підкреслив, що всі конкурсанти були дуже сильними. Він також назвав свою трійку фаворитів.

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Попри всі проблеми з голосуванням учасника наступного "Євробачення2024" обрано. Україну в Мальме (Швеція) у травні цього року представить дует Jerry Heil і Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria". Суддя Нацвідбору Андрій Данилко вважає, що це — правильний вибір. Чому так думає, він пояснив в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

За словами артиста, який полюбився всім за створений образ Вєрки Сердючки, серед трійки його фаворитів Яна та Олена були на першому місці. На друге він поставив MELOVIN, а на третє — Ziferblat.

"У мене було відчуття, що їхня пісня абсолютно конкурсна, але потрібно ще зробити хороший номер. А крім цього вона добре підходить до цього часу, особливо цього року, коли не хочеться особливого драматизму", — зазначив Данилко.

На запитання, чи не бентежить його, що свою частину пісні Alyona Alyona співає українською мовою, і більшість європейських слухачів просто не зрозуміють, про що йдеться в тексті, він відповів:

"Люди все одно реагують загалом. Той, хто цікавиться, дивиться переклади тексту. Але все-таки це небезпечна штука, коли багатьом незрозумілі слова. З іншого боку, у нас ще працює комплекс, треба розуміти, про що співають. Це наше сприйняття. Коли ми виступали на Євробаченні, всі слова, які я говорив українською, їм було прикольно чути, як вони звучать. Коли ми дивимося пісні, скажімо Сербії, ми не розуміємо, про що вони, але інтуїтивно якийсь меседж відчуваємо. Я думаю, що приспів у "Teresa & Maria" ключовий і хітовий. Є відчуття, що це може одразу підспівувати зал. А крім цього гарна початкова, українська частина пісні. Одразу зрозуміло, з якої країни учасник.

У цьому плані у Ziferblat, які представили дуже якісну європейську музику, був мінус, який полягав у тому, що за їхнім виступом не можна ідентифікувати, з якої вони країни.

Я як учасник журі не оцінюю свої музичні вподобання, а дивлюся, який вигляд це має загалом. Alyona alyona & Jerry Heil виглядають незвично і запам'ятовуються. У цьому є, в хорошому сенсі, мемність. І вони відрізняються від минулих виконавців України. При цьому все одно ідентифікується, що це — Україна. Плюс — незвичайність Alyona. Мені здається, у цьому щось є", — додав Андрій.

Jerry Heil і Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria" їдуть до Швеції

Він зазначив, що цього року склад конкурсантів на національному відборі був дуже сильним.

"У перший раз, коли дивився інтерв'ю всіх учасників, я не перемикав. Цікаво було почути нове покоління, як вони розмовляють і чути, яка в них гарна українська мова. Усі вони виявилися дуже легкими і не закомплексованими. Я згадую себе у 20 років, коли в мене був комплекс на комплексі. Весь час щось було ніяково. Загалом, були невпевненими. А це покоління, навпаки. Ніхто з них не виступав на 2 чи 3. Усі на 5 і всі хороші. Я не бачив поганих. І при цьому всі вони дуже різні. Складно порівнювати alyona alyona & Jerry Heil з MELOVIN. У них абсолютно різні пісні і підхід", — підсумував артист.

Як відомо, за заповітну путівку до Швеції змагалися 11 фіналістів, а саме Yaktak, Ingret, Nazva, Anka, Drevo, Аlyona Аlyona та Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA. Ведучими нацвідбору стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак і ведучий Тимур Мірошниченко. До складу журі увійшли співачка Джамала, шоумен Андрій Данилко та лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець.

Раніше Фокус писав, що MELOVIN натякнув, що Нацвідбір на "Євробачення" був куплений.