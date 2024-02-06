"Восприняла прагматично": появилась реакция королевы Камиллы на известие о болезни Чарльза III

Королева продолжит исполнять свои обязанности супруги монарха, несмотря на болезнь мужа, и одновременно будет поддерживать британского короля своей дружбой и любовью, сообщили журналистам приближенные к монаршей семье источники.

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Королева Камилла станет для короля Великобритании Чарльза III, у которого медики диагностировали онкологию, как никогда надежной опорой в предстоящие трудные месяцы. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на близкое окружение королевской семьи.

76-летняя королева хочет стать настоящей опорой для своего мужа — старшего сына покойной королевы Елизаветы II. Близкие друзья жены британского монарха считают, что Камилла может помочь своему мужу так, как не сможет никто другой.

"Камилла была просто куском кремня. Конечно, печальная новость о том, что у ее мужа диагностировали рак, стала для Ее Величества огромным шоком. Но она приняла его с решимостью. Супруга короля спокойно относится ко многим вещам", — цитирует медиа слова респондента, приближенного к монаршей чете.

Кроме того источники, на которые ссылаются журналисты, сообщили, что, когда Чарльз III отправился в Лондон, чтобы начать амбулаторное лечение, его жена была рядом с ним.

"Она (Камилла, — ред.) прагматично восприняла эту ужасную новость и будет рядом с мужем и поддержит его на каждом шагу. Тем не менее королева намерена выполнять все свои обязанности", — озвучил реакцию британской королевы на известие о серьезной болезни супруга один из знакомых венценосной семьи.

Также один из старых знакомых монархов рассказал журналистам о том, что Камилла и Чарльз — отличная команда. Честность и глубокая привязанность скрепляют их отношения. Дружба, любовь и уважение свели их вместе. Во многих отношениях это два очень разных человека, но в основе своей они — два человека, которые искренне любят и уважают друг друга и много смеются.

Напомним, 6 февраля мы писали о том, что принц Гарри вылетит в Лондон, узнав о диагнозе отца. Новость о том, что у короля Чарльза III выявлен рак, стала шоком для британцев и, в первую очередь, для семьи монарха. Диагноз отца не оставил равнодушным и его младшего сына, принца Гарри, который собрался в ближайшие дни вылететь из Калифорнии (США) в Лондон.

Теперь болезнь короля может помешать планам Гарри и Меган на День святого Валентина, поскольку они собирались отправиться в Канаду.