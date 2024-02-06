"Сприйняла прагматично": з'явилася реакція королеви Камілли на звістку про хворобу Чарльза III

Королева продовжить виконувати свої обов'язки дружини монарха, попри хворобу чоловіка, і водночас буде підтримувати британського короля своєю дружбою і любов'ю, повідомили журналістам наближені до монаршої сім'ї джерела.

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Королева Камілла стане для короля Великої Британії Чарльза III, у якого медики діагностували онкологію, як ніколи надійною опорою в майбутні важкі місяці. Про це пише Daily Mail із посиланням на близьке оточення королівської сім'ї.

76-річна королева хоче стати справжньою опорою для свого чоловіка — старшого сина покійної королеви Єлизавети II. Близькі друзі дружини британського монарха вважають, що Камілла може допомогти своєму чоловікові так, як не зможе ніхто інший.

"Камілла була просто шматком кременю. Звичайно, сумна новина про те, що в її чоловіка діагностували рак, стала для Її Величності величезним шоком. Але вона прийняла його з рішучістю. Дружина короля спокійно ставиться до багатьох речей", — цитує медіа слова респондента, наближеного до монаршого подружжя.

Крім того, джерела, на які посилаються журналісти, повідомили, що, коли Чарльз III вирушив до Лондона, щоб почати амбулаторне лікування, його дружина була поруч із ним.

"Вона (Камілла, — ред.) прагматично сприйняла цю жахливу новину і буде поруч із чоловіком і підтримає його на кожному кроці. Проте королева має намір виконувати всі свої обов'язки", — озвучив реакцію британської королеви на звістку про серйозну хворобу чоловіка один зі знайомих вінценосної сім'ї.

Також один зі старих знайомих монархів розповів журналістам про те, що Камілла і Чарльз — чудова команда. Чесність і глибока прихильність скріплюють їхні стосунки. Дружба, любов і повага звели їх разом. У багатьох стосунках це дві дуже різні людини, але в основі своїй вони — двоє людей, які щиро люблять і поважають одне одного і багато сміються.

Нагадаємо, 6 лютого ми писали про те, що принц Гаррі вилетить до Лондона, дізнавшись про діагноз батька. Новина про те, що у короля Чарльза III виявлено рак, стала шоком для британців і насамперед для сім'ї монарха. Діагноз батька не залишив байдужим і його молодшого сина, принца Гаррі, який зібрався найближчими днями вилетіти з Каліфорнії (США) до Лондона.

Тепер хвороба короля може завадити планам Гаррі та Меган на День святого Валентина, оскільки вони збиралися вирушити до Канади.