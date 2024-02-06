Отец Меган Маркл отреагировал на болезнь короля Чарльза III

Томас Маркл посылает королю слова поддержки. Он ни разу не встречался с отцом своего зятя, а посетить Платиновый юбилей, куда он очень хотел, ему помешала госпитализация.

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Пока Меган Маркл хранит молчание по поводу диагноза ее свекра, короля Чарльза III, ее 79-летний отец Томас Маркл уже высказался по поводу болезни монарха, пишет Daily Mail.

Мужчина, который перенес серьезный инсульт в 2002 году и два сердечных приступа незадолго до свадьбы Меган, обратился к Его Величеству.

"Я хочу передать свои наилучшие пожелания королю Чарльзу и надеюсь, что он очень скоро поправится. Я желаю ему всего наилучшего в мире", – заявил он.

О том, что у короля рак, Букингемский дворец сообщил 5 февраля. Его обнаружили во время проведения процедур в связи с увеличением простаты, однако онкология поразила не этот орган. Из-за диагноза король вынужден будет вернуться из Сандрингема в больницу, откуда уехал совсем недавно.

Чарльз лично сообщил всем родным о болезни, и принц Гарри намерен как можно скорее прилететь из США в Лондон, чтобы быть возле отца. Такая поспешность, по мнению, инсайдеров, говорит о том, что дело с состоянием здоровья монарха серьезнее, чем многие думают.

Король, тогда еще принц Чарльз, заменил Меган Маркл отца, когда вел ее под венец на свадьбе с принцем Гарри в 2018 году после того, как Томас накануне свадьбы перенес два сердечных приступа, и врачи запретили ему летать. Он поблагодарил Чарльза за то, что не оставил ее дочь одну.

Отношения между Томасом и Меган до сих пор не наладились. Герцогиня Сассекская не общается практически ни с кем из родственников, а на отца и вовсе зла за то, что он был в сговоре с фотографами незадолго до ее свадьбы.

Томас Маркл ни разу не видел своих внуков. Он не раз умолял Меган позволить ему познакомиться с Арчи и Лилибет, однако она игнорирует все просьбы.

Ранее Фокус писал, что отец Меган Маркл накануне коронации сделал новое скандальное признание о дочери.