Дочь Романа Абрамовича спровоцировала слухи о помолвке

Анна Абрамович появилась в модном лондонском магазине с огромным бриллиантом на пальце. Дочь российского олигарха скрывает свою личную жизнь от СМИ.

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Дочь российского олигарха Романа Абрамовича Анна спровоцировала слухи о помолвке, когда она сверкнула гигантским бриллиантом на безымянном пальце во время шоппинга в универмаге Harrods. Ранее старший ребенок миллиардера часто была замечена в компании завидных женихов, но в последнее время она скрывала свою личную жизнь от журналистов. Об этом пишет Daily Mail.

Анна Абрамович, старший ребенок известного российского олигарха Романа Абрамовича, похоже собралась замуж.

Анна Абрамович с кольцом на пальце

Во вторник ее заметили с ослепительным обручальным кольцом на безымянном пальце.

32-летняя Анна сверкнула большим бриллиантом, отправляясь за покупками в лондонский Harrods.

Рядом с ней был неизвестный мужчина, видимо, телохранитель, который нес ее сумки с покупками. С кем встречается Анна сейчас – неизвестно. Но ранее она была связана с несколькими известными и богатыми холостяками.

В 2012 году она встречалась с Лотарио Калумом Бестом, который старше ее на 12 лет. Лотарио – единственный сын известного североирландского футболиста Джорджа Беста, который играл за ФК "Манчестер Юнайтед". У молодого человека, который работает фотомоделью, репутация плейбоя.

Бывший бойфренд Анны - Калум Бест

Представитель Калума рассказывал, что он и Анна дружили много лет, и она летала к нему на Сардинию, чтобы посмотреть, как он снимается для Sky Sports Italia.

До связи с Калумом Анна была помолвлена ​​с уроженцем Москвы адвокатом Николаем Лазаревым. В то время ей было всего 18 лет, а Николай в 27 лет был почти на десять лет старше ее.

В то время они жили вместе в дорогом месте с видом на лондонский Гайд-парк и собирались пожениться, но расстались, прежде чем связать себя узами брака.

Анна Абрамович Фото: Getty Images

Несколько лет спустя Анна сосредоточилась на своем образовании, переехав через Атлантику в Нью-Йорк, где она изучала философию в Колумбийском университете, который окончила в 2018 году.

Кто такая Анна Абрамович

Анна – старшая дочь Романа Абрамовича от его второй жены Ирины Маландиной. Всего у Ирины и Романа пятеро детей. Роман был женат на Ирине с 1991 по 2007 год.

Роман Абрамович со второй женой и детьми Фото: Spletnik.ru

В 2014 году газета New York Post сообщила, что Анну видели вместе с матерью в поисках дома на Манхэттене, когда она присматривалась к пентхаусу стоимостью 47,5 миллиона долларов в Walker Tower.

Однако в последние годы она, как полагают, вернулась в Лондон навсегда и учится в кулинарной школе Le Cordon Bleu в Лондоне.

Как и ее младшие братья и сестры, Анна привыкла жить на широкую ногу и, как сообщается, находится в очереди на наследство в размере 3,15 миллиарда долларов.

Хотя о ее воспитании мало что известно, таблоиды писали, что в школу в Лондоне она добиралась на вертолете.

Когда ей исполнилось 16 лет, вечеринка по случаю дня рождения попала в заголовки газет и, как сообщается, обошлась в сотни тысяч долларов.

Приглашения для каждого из гостей — а их, как сообщается, было 500 ее одноклассников и друзей — включали серебряные открытки с тиснением инициалов именинницы.

Перед мероприятием они также получили дорогой подарок, и их пускали на вечеринку только в нем: девочкам дарили браслеты с подвесками из серебра и хрусталя, а мальчикам – черные кожаные ремешки с бисером, созданные самой Анной.

Сама Анна была в оранжевом платье Dior, вечеринку устроили в ночном клубе в лондонском Вест-Энде, где выступала диджеем Алекса Чанг и группа Klaxons.

Гостям предлагали безалкогольные коктейли, зефир, клубнику в шоколаде, торты и другие десерты, а зону для фотосъемок обслуживала команда визажистов.

Вечеринка продолжалась до трех часов ночи, причем большую часть мероприятия почетная гостья провела в VIP-зале со своими близкими подругами.

Роман Абрамович с дочерью Фото: Spletnik.ru

"Я никогда не забуду эту вечеринку. Я ношу свой браслет каждый день, просто чтобы, когда люди об этом спросят, я могла сказать, что ходила на вечеринку к Анне. Практически каждый подросток в западном Лондоне и за его пределами знает об этой вечеринке", — рассказывал один из гостей.

Напомним, ранее стало известно, что Анна и ее брат Аркадий получили гражданство Литвы.