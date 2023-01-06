Абрамович переписал активы на детей незадолго до начала войны РФ с Украиной, — СМИ

Журналисты пишут, что дети Абрамовича стали бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов, хотя общая стоимость может быть намного выше.

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Российский олигарх Роман Абравомич передал много миллиардные активы на Запада своим детям за 3 недели до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает издание The Guardian ссылаясь на документы, которые удалось получить журналистам.

Сообщается, что 10 секретных офшорных трастов, созданных в интересах Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года.

Издание пишет, что семеро детей Абрамовича, младшему из которых 9 лет, стали бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов, хотя общая стоимость может быть намного выше. Изменения, похоже, сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и парк суперъяхт, вертолетов и частных самолетов.

Эксперты считают, что широкая реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против Абрамовича и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые ранее считались принадлежащими ему.

Журналисты пишут, что это разоблачение вероятно, вызовет вопросы о том, должны ли дети Абрамовича также попадать под санкции.

Файлы о передаче активов

Сообщается, что, судя по всему, документы были получены путем взлома базирующегося на Кипре оффшорного поставщика услуг, который управляет трастами Абрамовича.

Файлы иллюстрируют, как Абрамович на протяжении десятилетий использовал непрозрачные трастовые структуры, чтобы укрыть свое богатство в секретных офшорных гаванях, и указывают на проблемы, с которыми сталкиваются западные правительства, проникая в эти сложные структуры для обеспечения соблюдения санкций.

Эксперты заявили, что изменения могли быть преднамеренной, но не незаконной попыткой отдалить олигарха от его богатства до введения санкций.

Реорганизация, по их словам, может создать проблемы для властей, занимающихся активами, которые долгое время считались собственностью Абрамовича, поскольку они определяют, кто на самом деле владеет и контролирует многомиллиардное состояние: олигарх или его дети. Абрамович и его дети не ответили на запросы журналистов.

Санкции против Абрамовича

Издание пишет, что правительства Великобритании и ЕС признали Романа Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции за то, что он извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить меры ЕС.

Журналисты пишут, что Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в санкционный список США. В материале сказано, что Украина попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой в начале войны.

Тем не менее, как сообщается, Соединенные Штаты арестовали 2 частных самолета Абрамовича за нарушение экспортного контроля. При этом в ФБР заявили, что Абрамович реорганизовал два траста, одному из которых принадлежали захваченные самолеты, сделав своих детей бенефициарами.

Роман Абрамович

Роман Абрамович — российский предприниматель, миллиардер и государственный деятель. Занимал пост губернатора Чукотского автономного округа РФ. Находится под санкциями Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии, а с ноября 2022 года и Украины.

Ранее Фокус писал, что Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича. В правительстве Канады заявили, что российские олигархи связаны с полномасштабным вторжением в Украину. Страна не хочет быть убежищем для их добытых нечестным путем доходов.

Еще напомним, что журналисты выяснили, что Абрамович и саудовский принц участвовали в переговорах по одному из обменов пленными. МИД Украины отметил роль Мухаммеда бен Салмана в переговорном процессе и никак не упомянул возможное содействие российского олигарха в освобождении военнопленных.