Абрамович переписав активи на дітей незадовго до початку війни РФ з Україною, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що діти Абрамовича стали бенефіціарами трастів з активами на суму не менше 4 млрд доларів, хоча загальна вартість може бути набагато вищою.

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Російський олігарх Роман Абрамович передав багато мільярдних активів на Заході своїм дітям за 3 тижні до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на документи, які вдалося отримати журналістам.

Повідомляється, що 10 секретних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, було швидко реорганізовано на початку лютого 2022 року.

Видання пише, що семеро дітей Абрамовича, молодшому з яких 9 років, стали бенефіціарами трастів з активами на суму не менше 4 млрд доларів, хоча загальна вартість може бути набагато вищою. Зміни, схоже, зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, які давно пов'язані з їхнім батьком, враховуючи розкішну нерухомість і парк супер'яхт, вертольотів і приватних літаків.

Експерти вважають, що широка реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти Абрамовича і потенційно зірвати спроби заморозити активи, які раніше вважалися йому.

Журналісти пишуть, що це викриття, ймовірно, викличе питання про те, чи повинні діти Абрамовича також потрапляти під санкції.

Файли про передавання активів

Повідомляється, що, зважаючи на все, документи були отримані шляхом злому офшорного постачальника послуг, що базується на Кіпрі, який керує трастами Абрамовича.

Файли ілюструють, як Абрамович протягом десятиліть використовував непрозорі трастові структури, щоб укрити своє багатство в секретних офшорних гаванях, і вказують на проблеми, з якими стикаються західні уряди, проникаючи у ці складні структури для забезпечення дотримання санкцій.

Експерти заявили, що зміни могли бути навмисною, але не незаконною спробою віддалити олігарха від його багатства до запровадження санкцій.

Реорганізація, за їхніми словами, може створити проблеми для влади, яка займається активами, які довгий час вважалися власністю Абрамовича, оскільки вони визначають, хто насправді володіє і контролює багатомільярдний статок: олігарх чи його діти. Абрамович та його діти не відповіли на запити журналістів.

Санкції проти Абрамовича

Видання пише, що уряди Великої Британії та ЄС визнали Романа Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року запровадили проти нього санкції за те, що він отримує вигоду з близьких відносин із Путіним. Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем і подав до суду, щоб скасувати заходи ЄС.

Журналісти пишуть, що Абрамович, який має російське, ізраїльське та португальське громадянство, не внесений до списку санкцій США. У матеріалі сказано, що Україна попросила Білий дім не вводити проти нього санкції після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах між Києвом і Москвою на початку війни.

Проте, як повідомляється, Сполучені Штати заарештували 2 приватні літаки Абрамовича за порушення експортного контролю. При цьому в ФБР заявили, що Абрамович реорганізував два трасти, одному з яких належали захоплені літаки, зробивши своїх дітей бенефіціарами.

Роман Абрамович

Роман Абрамович — російський підприємець, мільярдер і державний діяч. Обіймав посаду губернатора Чукотського автономного округу РФ. Знаходиться під санкціями Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, а з листопада 2022 року й України.

Раніше Фокус писав, що Канада розпочала конфіскацію активів Романа Абрамовича. В уряді Канади заявили, що російські олігархи пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну. Країна не хоче бути притулком для їхніх здобутих нечесним шляхом доходів.

Також нагадаємо, що журналісти з'ясували, що Абрамович і саудівський принц брали участь у переговорах щодо одного з обмінів полоненими. МЗС України зазначило роль Мухаммеда бен Салмана в переговорному процесі та ніяк не згадало про можливе сприяння російського олігарха у звільненні військовополонених.