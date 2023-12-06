Помогают отцу обойти санкции: дети Абрамовича получили гражданство Литвы, — СМИ

В январе этого года иностранные издания писали, что Роман Абрамович за три недели до начала вторжения армии РФ в Украину переписал на своих семерых детей активы связанных с ним трастов на сумму не менее $4 млрд.

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Двое детей российского олигарха Романа Абрамовича, 30-летний Аркадий и 31-летняя Анна, получили гражданство Литвы, что является попыткой обойти санкции. Об этом сообщает литовский расследовательский проект "Siena".

Журналисты узнали о паспортах детей олигарха из документов оффшорного поставщика услуг MeritServus. Он базируется на Кипре и более 20 лет управляет активами Абрамовича.

По информации издания, старший сын Абрамовича Аркадий получил литовский паспорт 22 февраля 2022 года — за два дня до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Когда получила паспорт Анна Абрамович, неизвестно.

Расследователи не нашли недвижимость или компании, принадлежащие в Литве непосредственно Аркадию и Анне. Они предполагают, что литовские паспорта — это единственный актив двух детей Романа Абрамовича в Литве. На каком основании они были выданы, неизвестно.

Департамент миграции Литвы отказался предоставить информацию о том, имеют ли сын и дочь Абрамовича литовский паспорт, сославшись на то, что они не являются публичными лицами.

Литовские паспорта — попытка обойти санкции: детали

Журналисты указывают, что литовские паспорта Аркадия и Анны использовались для операций, которые обычно рассматриваются как попытка обойти санкции.

The Guardian в январе этого года писал, что Роман Абрамович за три недели до начала вторжения армии РФ в Украину переписал на своих семерых детей активы связанных с ним трастов на сумму не менее $4 млрд.

Среди активов, владельцами которых стали дети олигарха, по данным издания, суперъяхта Eclipse с девятью палубами и двумя вертолетными площадками. 163-метровое судно, которое долгое время принадлежало Абрамовичу, сейчас принадлежит Europa Trust.

Яхта Eclipse

Документы показывают, что Абрамович был исключен из числа бенефициаров траста и заменен его детьми. Согласно документам, в конце 2021 года компании, которые он контролировал, имели активы на сумму $2,6 млрд.

Реорганизация трастов, как уточняет литовское издание, может осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить принадлежавшие ему активы. Журналисты отмечают, что в отношении Абрамовича санкции ввели только Евросоюз и Великобритания, а в санкционном списке США олигарх не значится.

Литовские корни российского олигарха

Бизнесмен прилетал в Литву в 2018 году. СМИ тогда предположили, что он пытался получить литовское гражданство. Литва позволяет получить гражданство потомкам людей, которые имели его до того, как Россия оккупировала страну в 1940 году. Бабушка и дедушка Абрамовича по отцовской линии жили в Литве в 1940-х годах, а его дед был среди тысяч литовцев, депортированных в Сибирь, где он и умер.

Напомним, 12 июля журналисты Reuters сообщали, что российский бизнесмен, экс-владелец лондонского "Челси", Роман Абрамович зарегистрировал жалобу на санкции ЕС в Общем суде Европейского Союза.

4 июля сообщалось, что деньги российского олигарха Абрамовича запретили использовать вне Украины. По словам главы фонда Майка Пенроуза, любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами страны или семьям, которые принимают пострадавших в других странах, в частности в Великобритании, рассматриваться не будут.