Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки рассказал о тайном браке и рождении детей

Актер преподнес своим поклонникам два сюрприза во время недавнего интервью. Галэки сообщил, что он женат и уже стал отцом.

Related video

Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки на этой неделе поразил своих фанатов, сообщив, что теперь он женатый мужчина и успел стать отцом двоих детей. 48-летний актер подтвердил Architectural Digest , что он и его нынешняя жена Морган тайно тихо связали себя узами брака и недавно приветствовали своего первого ребенка, дочь Уну Эвелену.

В интервью Галэки рассказал о своем уютном доме в Нэшвилле. И наконец приоткрыл завесу тайны, рассказав о своей семье.

Джонни Галэки с женой Морган

Ранее в таблоидах упоминалось, что он женат. Но неизвестно, когда Джонни связал себя узами брака и когда у него родилась дочь Уна.

У него уже есть сын Эйвери от его бывшей девушки Алайны Мейер. Пара рассталась в 2020 году, после того, как они встречались два года. За шесть месяцев до рождения они оба заявили в совместном заявлении: "Мы на седьмом небе от счастья, чтобы объявить, что скоро мы поприветствуем малыша в этом сумасшедшем и чудесном мире".

Неясно, когда Галэки начал встречаться с Морган, поскольку она всего два раза появлялась в его Instagram и еще не сопровождала его на публичных мероприятиях.

Джонни Галэки с женой Морган и дочкой Уной Фото: Instagram Johnny Galecki

Первый пост был опубликован в январе 2023 года и содержал фотографию его самого, Морган и Эйвери в Walt Disney World во Флориде.

В среду Джонни поделился в социальных сетях кадрами со съемок семейной программы.

Он поблагодарил редакцию Architectural Digest за репортаж о его доме и опубликовал семейное фото.

Большие перемены в жизни Галецки произошли после того, как он решил переехать из Лос-Анджелеса в Нэшвилл незадолго до начала пандемии COVID-19, прожив в Калифорнии 30 лет.

Джонни Галэки с сыном Эйвери Фото: Instagram Johnny Galecki

Хотя в истории упоминалась его свадьба и рождение дочери — и даже была опубликована фотография маленькой Уны — неизвестно, когда он и Морган связали себя узами брака или когда родилась их дочь.

Джонни Галэки начал свою карьеру в кино еще в детстве, в конце 1980-х, но звездой стал после съемок в хитовом комедийном ситкоме "Теория большого взрыва".

Галэки два года, с 2008 по 2010 год, встречался с партнершей по сериалу Кейли Куоко. Не смотря на то, что пара рассталась, они остались друзьями. Сейчас Кейли снимается в сериале "Стюардесса" и встречается со звездой сериала "Озарк" Томом Пелфри. В прошлом году у них родилась дочь.