Зірка "Теорії великого вибуху" Джонні Галекі розповів про таємний шлюб і народження дітей

Актор підніс своїм шанувальникам два сюрпризи під час недавнього інтерв'ю. Галекі повідомив, що він одружений і вже став батьком.

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Зірка "Теорії великого вибуху" Джонні Галекі цього тижня вразив своїх фанатів, повідомивши, що тепер він одружений чоловік і встиг стати батьком двох дітей. 48-річний актор підтвердив Architectural Digest, що він і його нинішня дружина Морган таємно тихо пов'язали себе узами шлюбу і нещодавно привітали свою першу дитину, доньку Уну Евелену.

В інтерв'ю Галекі розповів про свій затишний будинок у Нешвіллі. І нарешті відкрив завісу таємниці, розповівши про свою сім'ю.

Джонні Галекі з дружиною Морган

Раніше в таблоїдах згадувалося, що він одружений. Але невідомо, коли Джонні пов'язав себе узами шлюбу і коли в нього народилася донька Уна.

У нього вже є син Ейвері від його колишньої дівчини Алайни Мейєр. Пара розлучилася 2020 року, після того, як вони зустрічалися два роки. За шість місяців до народження вони обидва заявили у спільній заяві: "Ми на сьомому небі від щастя, щоб оголосити, що скоро ми привітаємо малюка в цьому божевільному й чудовому світі".

Неясно, коли Галекі почав зустрічатися з Морган, оскільки вона лише двічі з'являлася в його Instagram і ще не супроводжувала його на публічних заходах.

Джонні Галекі з дружиною Морган і донькою Уною Фото: Instagram Johnny Galecki

Перший пост було опубліковано в січні 2023 року, він містив фотографію його самого, Морган і Ейвері у Walt Disney World у Флориді.

У середу Джонні поділився в соціальних мережах кадрами зі зйомок сімейної програми.

Він подякував редакції Architectural Digest за репортаж про його будинок і опублікував сімейне фото.

Великі зміни в житті Галецьки відбулися після того, як він вирішив переїхати з Лос-Анджелеса в Нешвілл незадовго до початку пандемії COVID-19, проживши в Каліфорнії 30 років.

Джонні Галекі із сином Ейвері Фото: Instagram Johnny Galecki

Хоча в історії згадувалося його весілля і народження доньки — і навіть було опубліковано фотографію маленької Уни — невідомо, коли він і Морган зв'язали себе узами шлюбу або коли народилася їхня донька.

Джонні Галекі почав свою кар'єру в кіно ще в дитинстві, наприкінці 1980-х, але зіркою став після зйомок у хітовому комедійному ситкомі "Теорія великого вибуху".

Галекі два роки, з 2008 по 2010 рік, зустрічався з партнеркою по серіалу Кейлі Куоко. Попри те, що пара розлучилася, вони залишилися друзями. Зараз Кейлі знімається в серіалі "Стюардеса" і зустрічається із зіркою серіалу "Озарк" Томом Пелфрі. Минулого року у них народилася дочка.