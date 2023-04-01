Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко народила дочку (фото)

Акторка Кейлі Куоко, відома за ролями у стрічках "Теорія великого вибуху" та "Стюардеса", народила первістка від бойфренда Тома Пелфрі.

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37-річна американська акторка та модель Кейлі Крістін Куоко у своєму Instagram-акаунті поділилася серією фотографій та повідомила, що 30 березня народила доньку. Дівчинку назвали Матильдою Кармін Річі Пелфрі.

"Представляємо, Матильда Кармін Річі Пелфрі, нове світло в нашому житті! Ми дуже раді і вдячні за це маленьке диво 💓 Дякую лікарям, медсестрам, сім'ї та друзям, які дуже допомогли нам в останні кілька днів. Ми неймовірно благословенні 💗", — підписала зірка зворушливі кадри новонародженої дитини.

На закінчення мама написала своєму коханому: "@tommypelphrey не думала, що зможу закохатися в тебе ще більше, але я це зробила".

Ще в жовтні Кейлі поділилася радісною новиною про те, що чекає на первістка. Тоді знаменитість опублікувала у своєму Instagram кілька милих знімків, зокрема внутрішню частину торта з рожевою глазур'ю, щоб показати, що у пари буде дівчинка.

На іншому знімку щаслива пара цілується, а в руках у них чашки "тато-ведмідь" та "мама-ведмідь". Ще на одному фото показано, як вони тішаться позитивним тестом на вагітність.

Нагадаємо, знімаючись у культовому комедійному серіалі "Теорія великого вибуху", Кейлі Куоко зустрічалася зі своїм колегою Джонні Галекі, виконавцем ролі сором'язливого фізика-експериментатора. І хоч у серіальної пари все закінчилося добре, Куоко та Галекі розійшлися.

Пізніше у неї був роман із Генрі Кавіллом. 2013 року актриса вийшла заміж за тенісиста Раяна Світінга, але шлюб розпався через три роки.

Її наступним чоловіком став багатий спадкоємець та син мільярдера Карл Кук. Весілля зіграли на сімейному ранчо. Але й цей шлюб тривав лише чотири роки.

Про свої стосунки з Томом Пелфрі Кейлі Куоко майже не говорила. Тільки в інтерв'ю USA Today вона сказала, що це було кохання з першого погляду.

Також Фокус писав, що наприкінці лютого колишній янгол Victoria's Secret Жасмін Тукс народила доньку.