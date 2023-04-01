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Стиль жизни

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко родила дочь (фото)

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Фото: Instagram @kaleycuoco | Кейли Куоко

Актриса Кейли Куоко, известная по ролям в лентах "Теория большого взрыва" и "Стюардесса", родила первенца от бойфренда Тома Пелфри.

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37-летняя американская актриса и модель Кейли Кристин Куоко в своем Instagram-аккаунте поделилась серией фотографий и сообщила, что 30 марта родила дочь. Девочку назвали Матильдой Кармин Ричи Пелфри.

"Представляем, Матильда Кармин Ричи Пелфри, новый свет в нашей жизни! Мы очень рады и благодарны за это маленькое чудо 💓 Спасибо врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые очень помогли нам в последние несколько дней. Мы невероятно благословлены 💗", — подписала звезда трогательные кадры новорожденной малышки.

В заключение новоиспеченная мама написала своему возлюбленному: "@tommypelphrey не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но я это сделала".

Еще в октябре Кейли поделилась радостной новостью о том, что ждет первенца. В то время знаменитость опубликовала в своем Instagram несколько милых снимков, в том числе внутреннюю часть торта с розовой глазурью, чтобы показать, что у пары будет девочка.

На другом снимке счастливая пара целуется, а в руках у них кружки "папа-медведь" и "мама-медведь". Еще на одном фото показано, как они радуются положительному тесту на беременность.

Напомним, снимаясь в культовом комедийном сериале "Теория большого взрыва", Кейли Куоко встречалась со своим коллегой Джонни Галэки, исполнителем роли застенчивого физика-экспериментатора. И хоть у сериальной пары все закончилось хорошо, Куоко и Галэки расстались.

Посзже у нее был роман с Генри Кавиллом. В 2013 году актриса вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга, но брак распался через три года.

Ее следующим мужем стал богатый наследник и сын миллиардера Карл Кук. Свадьбу сыграли на семейном ранчо. Но и этот брак продлился только четыре года.

Про свои отношения с Томом Пелфри Кейли Куоко почти не говорила. Только в интервью USA Today она обмолвилась, что это была любовь с первого взгляда.

Также Фокус писал, что в конце февраля бывший ангел Victoria’s Secret Жасмин Тукс родила дочку.