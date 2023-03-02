"Самая красивая маленькая принцесса": экс-"ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс родила дочку

Бывший ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс поделилась захватывающей новостью о том, что она и ее супруг официально стали родителями.

Related video

32-летняя бывшая ангел Victoria’s Secret и ее муж — исполнительный директор Snapchat Хуан Давид Борреро, сын вице-президента Эквадора Альфредо Борреро — приветствовали своего первого ребенка вместе. Об этом сообщила модель в своем Instagram в четверг.

Девочка родилась 23 февраля и супруги назвали ее очаровательным именем.

"Миа Виктория 🤎 2•23•23", — подписала модель фотографию, на которой изображена рука младенца на ее руке, которая находится в руке Борерро.

На втором черно-белом фото младенец держится за мизинец своей мамы.

Тукс также поделилась фотографией в своей истории в Instagram, написав: "Самая красивая маленькая принцесса". Позже она разместила крупный план цветов и поблагодарила всех, кто их уже поздравил.

"Спасибо всем нашим друзьям и семье за такую большую любовь. Мы так любим ее и так взволнованы этой следующей главой в нашей жизни", — написала девушка.

Фото: Instagram @jastookes

Напомним, 22 ноября 2022 года модель Жасмин Тукс объявила в своем Instagram-аккаунте с аудиторией 6.5 миллионов человек, что вскоре станет мамой. Для такой новости супруги снялись в роскошной студийной фотосессии, где модель предстала в атласном платье со смелым декольте.

Также Фокус писал, что в сентябре 2021 года американская топ-модель Жасмин Тукс сочеталась браком со своим 31-летним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро.