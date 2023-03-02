"Найкрасивіша маленька принцеса": "ексангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс народила доньку

Колишній ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс поділилася захопливою новиною про те, що вона та її чоловік офіційно стали батьками.

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32-річна колишня ангел Victoria's Secret та її чоловік — виконавчий директор Snapchat Хуан Давід Борреро, син віцепрезидента Еквадору Альфредо Борреро — вітали свою першу дитину разом. Про це повідомила модель у своєму Instagram у четвер.

Дівчинка народилася 23 лютого і подружжя назвали її чарівним ім'ям.

"Мія Вікторія 🤎 2•23•23", — підписала модель фотографію, на якій зображено руку немовляти на її руці, яка знаходиться в руці Борерро.

На другому чорно-білому фото немовля тримається за мізинець своєї мами.

Тукс також поділилася фотографією у своїй історії в Instagram, написавши: "Найкрасивіша маленька принцеса". Пізніше вона розмістила приближене фото квітів та подякувала всім, хто їх уже привітав.

"Дякую всім нашим друзям та сім'ї за таке велике кохання. Ми так любимо її і так схвильовані цим наступним розділом у нашому житті", — написала дівчина.

Фото: Instagram @jastookes

Нагадаємо, 22 листопада 2022 року модель Жасмін Тукс оголосила у своєму Instagram-акаунті з аудиторією 6.5 мільйонів людей, що незабаром стане мамою. Для такої новини подружжя знялося у розкішній студійній фотосесії, де модель позувала в атласній сукні зі сміливим декольте.

Також Фокус писав, що у вересні 2021 року американська топмодель Жасмін Тукс одружилася зі своїм 31-річним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро.