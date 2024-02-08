Действенные методы, которые помогут отрастить волосы на бороде

Мужская борода в последние годы стала довольно популярным трендом. Она придает внешности мужчин более выразительный вид. Именно поэтому большинство мужчин освободились от традиционного бритья и занялись активным отращиванием густой и привлекательной бороды.

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Однако, в этом случае очень важен генетический фактор, ведь есть мужчины, у которых на лице почти нет волос. В таких случаях безрезультатно пытаться возрождать то, чего нет. Но ради красоты, некоторые мужчины идут даже на то, что делают пересадку волос на лицо, чтобы иметь красивую и привлекательную бороду. Для тех, кто в поиске полезных советов и методов, как отрастить самостоятельно густую бороду, Фокус подготовил большую подборку советов.

Мастера барбер индустрии рекомендуют мужчинам прежде всего правильно подбирать уход за кожей на лице. Именно правильно подобранные гигиенические средства помогут удерживать кожу бороды здоровой и стимулировать рост волос.

Народные методы, чтобы отрастить бороду

Бардовое масло

Это масло содержит важные жирные кислоты, которые укрепляют кожу и стимулируют рост волос. Бардовое масло является популярным средством ухода за бородой. Изготавливается оно путем отжима масла из барды — остатков после производства пива. Это масло содержит большое количество жира, витаминов и антиоксидантов, что делает его идеальным для увлажнения и питания бороды.

Бардовое масло помогает свести к минимуму высыпание волос на бороде и улучшает их структуру, делая их более мягкими и гладкими. Это масло также может помочь избавиться от перхоти и воспаления кожи под бородой.

Чтобы пользоваться бардовым маслом, достаточно нанести несколько капель на ладонь и тщательно распределить по бороде, делая массажные движения. Масло поможет увлажнить кожу и волосы, оставляя бороду здоровой и ухоженной

Витамин А

Витамин А играет важную роль в здоровом росте волос, включая волосы на лице. Витамин А помогает сохранить кожу здоровой и уменьшает выработку себума, который может вызывать появление перхоти и ломкости волос.

Чтобы обеспечить достаточный приток витамина А, вы можете попробовать добавить в рацион продукты, богатые витамином А, такие как желток, рыбий жир, морковь, сладкий перец и другие овощи с оранжевым и зеленым цветом. Также существуют дополнительные витаминно-минеральные комплексы, специально разработанные для поддержания здоровья волос и кожи.

Однако важно следить за дозировкой витамина А, поскольку излишнее количество может быть вредным. Рекомендуемая суточная норма витамина А для взрослых мужчин составляет около 900 микрограмм (мкг), а для взрослых женщин — около 700 мкг. Если вы имеете определенные медицинские проблемы или принимаете какие-либо лекарства, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо дополнительные витамины или поправлять свою диету.

Фото: freepik

Бергамотовое масло

Бергамотовое масло обладает многочисленными полезными свойствами. Масло бергамота имеет свежий, цитрусовый аромат, который может приятно пахнуть на вашей бороде. Кроме того, оно также обладает антисептическим эффектом, что помогает бороться с кожными заболеваниями и воспалительными процессами.

Некоторые люди используют бергамотовое масло для регулирования выделения кожного жира. Это может быть особенно полезным для тех, кто имеет проблемы с жирной кожей под бородой. Масло бергамота также может улучшить текстуру и мягкость волос, делая вашу бороду более густой и здоровой.

Смешайте несколько капель бергамотового масла с базовым маслом, таким как кокосовое или миндальное, и нанесите на бороду. Перед применением бергамотового масла на бороду, важно осуществить тест на аллергию.

Базилик и масло гвоздики

Базиликовое масло обладает свойствами укреплять волосы, уменьшать ломкость и помогать в борьбе с перхотью. Масло гвоздики обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, которые могут помочь избежать раздражений кожи под бородой.

Для использования их в уходе за бородой, можно добавить несколько капель базиликового масла и масла гвоздики к основному бородовому маслу или нанести его непосредственно на бороду.

Биотин

Биотин (витамин Н) часто рекомендуют как средство для поддержания роста бороды и волос. Этот витамин влияет на здоровье волос, ногтей и кожи, стимулируя их рост и укрепление. Биотин помогает поддерживать здоровый вид бороды, уменьшает ломкость и образование секущихся кончиков. Можно употреблять дополнительные биотин-препараты или искать продукты, богатые этим витамином, такие как яйца, горох, курумази и другие.

Ну и конечно стоит помнить о сбалансированном питании, от которого напрямую зависит состояние нашего организма. Позаботьтесь о своем общем здоровье и хорошем питании, особенно белков и витаминов, обеспечивающих надлежащий рост волос. Регулярное употребление фруктов, овощей, мяса, рыбы и орехов может быть полезным для роста волос на бороде.

Всегда учитывайте, что рост волос зависит от многих факторов, включая генетику и здоровье, поэтому будьте терпеливы. Если у вас есть определенные осложнения или сомнения, лучше обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали, что есть, чтобы росла борода. Также, какой вариант стрижки бороды будет популярным в 2024 году.