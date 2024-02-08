Брэд Питт ест: фанаты актера заметили забавную особенность всех его персонажей

Фанаты предположили, что Питт нашел способ добавить "глубины и человечности" в свои роли. Он ест.

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Известно, что 60-летний Брэд Питт перекусывает во многих своих фильмах. Наблюдательные пользователи Reddit и кинолюбители отметили эту привычку актера и решили, что это было запланировано. Так как это придает его персонажам человечности и "глубины". Об этом пишет Daily Mail.

Он голливудский сердцеед, за его плечами множество высоко оцененных фильмов, но есть одна вещь, которой Брэд Питт известен, возможно, даже больше, чем его игра — его еда на камеру.

Внимательные фанаты заметили интересную деталь во всех фильмах актера, удостоенного премии "Оскар": его персонажи не прочь перекусить.

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки" Фото: Скриншот

"От перекуса в "Одиннадцати друзьях Оушена" до жевания чего-нибудь в "Бойцовском клубе" — кажется, что персонажи Питта любят поесть", — написали фанаты.

Пользователь Reddit продолжил спрашивать, есть ли конкретная причина такой детали, и он оказался не первым. Ранее Insider сообщал, что Питт ел более чем в 60 фильмах.

Подборка кадров с едящим Брэдом Питтом

"Это личный выбор Питта — добавить глубины своим ролям, или, может быть, режиссеры считают его более человечным, когда он что-то жует?", — спросили в комментариях.

Другие киноманы отметили, что Питту отлично удается привлекательно есть в кадре. Большинство актеров избегают есть и пить на камеру, но в его случае это круто смотрится, так что он просто продолжает это делать.

Другие фанаты пошутили, что у Брэда Питта красивая линия подбородка, а потому его трапезы в кадре смотрятся настолько хорошо. И забавно, но, похоже фильмы, где Питт ест, собирают в прокате больше, чем те, где он воздерживается от перекуса.

Некоторые киноманы предположили, что это способ Питта сделать его персонажей более человечными, другие актеры, например, предпочитают курить.

"Брэд Питт, который ест в своих фильмах, стал чем-то вроде шутки среди его фанатов", — пошутили поклонники актера.

Подборка кадров с едящим Брэдом Питтом

В интервью Питт как-то упоминал, что еда помогает ему быть занятым во время съемок и добавляет уровень аутентичности персонажу, которого он изображает. Более того, режиссеры могут использовать эти моменты как способ показать беззаботность персонажа или придать сцене юмористический оттенок.

Он признался, что например в фильме "Одиннадцать друзей Оушена" он сам предложил, чтобы его персонаж перекусывал на бегу.

"Он всегда был в бегах, всегда в движении, я подумал, что он никогда не сможет сесть и нормально поесть", — признался актер.

Напомним, ранее стало известно, что Брэд Питт решил немного подправить свою идеальную внешность и сделал пластическую операцию.