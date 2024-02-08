Бред Пітт їсть: фанати актора помітили кумедну особливість усіх його персонажів

Фанати припустили, що Пітт знайшов спосіб додати "глибини і людяності" у свої ролі. Він їсть.

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Відомо, що 60-річний Бред Пітт перекушує в багатьох своїх фільмах. Спостережливі користувачі Reddit і кінолюбителі відзначили цю звичку актора і вирішили, що це було заплановано. Адже це надає його персонажам людяності та "глибини". Про це пише Daily Mail.

Він голлівудський серцеїд, за його плечима безліч високо оцінених фільмів, але є одна річ, якою Бред Пітт відомий, можливо, навіть більше, ніж його гра — його їжа на камеру.

Уважні фанати помітили цікаву деталь у всіх фільмах актора, удостоєного премії "Оскар": його персонажі не проти перекусити.

Кадр із фільму "Безславні виродки" Фото: Скриншот

"Від перекусу в "Одинадцяти друзях Оушена" до жування чого-небудь у "Бійцівському клубі" — здається, що персонажі Пітта люблять поїсти", — написали фанати.

Користувач Reddit продовжив запитувати, чи є конкретна причина такої деталі, і він виявився не першим. Раніше Insider повідомляв, що Пітт їв більш ніж у 60 фільмах.

Добірка кадрів із Бредом Піттом, який їсть

"Це особистий вибір Пітта — додати глибини своїм ролям, чи, можливо, режисери вважають його більш людяним, коли він щось жує?", — запитали в коментарях.

Інші кіномани відзначили, що Пітту чудово вдається привабливо їсти в кадрі. Більшість акторів уникають їсти і пити на камеру, але в його випадку це має крутий вигляд, тож він просто продовжує це робити.

Інші фанати пожартували, що Бред Пітт має гарну лінію підборіддя, а тому його трапези в кадрі мають настільки гарний вигляд. І кумедно, але, схоже фільми, де Пітт їсть, збирають у прокаті більше, ніж ті, де він утримується від перекусу.

Деякі кіномани припустили, що це спосіб Пітта зробити його персонажів більш людяними, інші актори, наприклад, вважають за краще курити.

"Бред Пітт, який їсть у своїх фільмах, став чимось на зразок жарту серед його фанатів", — пожартували шанувальники актора.

Добірка кадрів із Бредом Піттом, який їсть

В інтерв'ю Пітт якось згадував, що їжа допомагає йому бути зайнятим під час зйомок і додає рівень автентичності персонажу, якого він зображує. Ба більше, режисери можуть використовувати ці моменти як спосіб показати безтурботність персонажа або надати сцені гумористичного відтінку.

Він зізнався, що, наприклад, у фільмі "Одинадцять друзів Оушена" він сам запропонував, щоб його персонаж перекушував на бігу.

"Він завжди був у бігах, завжди в русі, я подумав, що він ніколи не зможе сісти і нормально поїсти", — зізнався актор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бред Пітт вирішив трохи підправити свою ідеальну зовнішність і зробив пластичну операцію.