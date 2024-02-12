Варила борщ и спала на печи: Леся Никитюк поделилась кадрами отдыха в селе (фото)

В выходные телеведущая Леся Никитюк с подружками наслаждались на полную украинским колоритом.

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с подругами арендовала аутентичную хатинку с печью, вышитыми рушниками и подушками и посетила Национальный музей-заповедник украинского гончарства. Звезда на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками кадрами со своего отдыха в Полтавской области в селе Опошня.

"Опошня. Утро. Печь. Я", — подписала фотографии Леся.

Выходные Леся с подружками наслаждались на полную украинским колоритом: поспали на украинской печи, посетили баню, лакомились традиционными галушками и варениками, местными настойками и готовили борщ в кувшинах на подкопченных грушах в печи. Для этого девушки, как настоящие хозяйки, нарядились в традиционные платки.

Также Леся Никитюк посетила местные музеи и познакомилась с работами украинских мастеров керамики со всей Украины.

Она посетила мастер-класс по гончарству, где собственными руками создала глиняную тарелку.

"Говорят первыми гончарами были женщины. Мужчины ходили на охоту, а их жены занимались хозяйством и создавали посуду. Кувшин, макитра, тиквочка, тарелочка... Гончарство — изюминка керамического искусства", — написала Леся.

Подписчикам понравился отдых девушек. Под публикацией они оставили теплые комментарии: "Вспомнила каникулы у бабушки, тоже спала на такой печи.так мило", "Интерпретация "современная селяночка", "У бабушки была такая печь, а я так и не попробовала на ней поспать, буду ехать по твоим следам", "Хватит лентяи вам спать", "Леся, вы просто такая украиночка, вам подходит такой стиль", "Невероятная".

Ранее, 23 октября Леся Никитюк показала, как прошел ее день рождения. Телеведущая пошутила, что на следующий день все было так, как ей пожелали.