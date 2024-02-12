Варила борщ та спала на печі: Леся Нікітюк поділилася кадрами відпочинку у селі (фото)

У вихідні телеведуча Леся Нікітюк з подружками насолоджувалися на повну українським колоритом.

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Відома українська телеведуча Леся Нікітюк разом із подругами орендувала автентичну хатинку з піччю, вишитими рушниками і подушками та відвідала Національний музей-заповідник українського гончарства. Зірка на своїй сторінці в Instagram поділилася з підписниками кадрами зі свого відпочинку у Полтавській області в селі Опішня.

"Опішня. Ранок. Піч. Я", — підписала світлини Леся.

Вихідні Леся з подружками насолоджувалися на повну українським колоритом: поспали на українській печі, відвідали лазню, ласували традиційними галушками та варениками, місцевими настоянками та готували борщ у глечиках на підкопчених грушах у печі. Для цього дівчата, як спражні господині, вбралися у традиційні хустки.

Також Леся Нікітюк відвідала місцеві музеї й познайомилася з роботами українських майстрів кераміки зі всієї України.

Вона завітала на майстер-клас з гончарства, де власними руками створила глиняну тарілку.

"Кажуть першими гончарами були жінки. Чоловіки ходили на полювання, а їхні дружини займалися господарством і створювали посуд. Глечик, макітра, тиквочка, тарілочка… Гончарство — родзинка керамічного мистецтва", — написала Леся.

Підписникам сподобався відпочинок дівчат. Під публікацією вони залишили теплі коментарі: "Згадала канікули у бабусі, теж спала на такій печі.Так мило", "Інтерпретація "сучасна селяночка", "В бабусі була така піч, а я так і не спробувала на ній поспати, буду їхати по твоїх слідах", "Годі ледарі вам спати", "Леся, ви просто така україночка, вам підходить такий стиль", "Неймовірна".

Раніше, 23 жовтня Леся Нікітюк показала, як пройшов її день народження. Телеведуча пожартувала, що наступного дня все було так, як їй побажали.