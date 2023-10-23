Леся Нікітюк показала, як пройшов її день народження (фото)

Телеведуча пожартувала, що наступного дня все було так, як їй побажали.

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Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно відсвяткувала свій 36-й день народження і розповіла про найзаповітніше бажання, на сторінці в соцмережі показала кілька фото того, як пройшло її свято.

На знімках вона позує в красивій чорній мінісукні з прозорими вставками і демонструє величезні букети троянд, гелеві блискучі кулі з Барбі, а також дві кулі з цифрами її віку на тлі кошиків і ваз з букетами. На одному з фото Леся робить селфі зі своїм собакою.

"Прокинулася здорова, щаслива, з перснем на пальці, чоловіком і двома дітьми... Все так, як ви мені побажали. Тож, бажаю вам усього того, що ви побажали мені, довго писати не можу, бо діти хочуть груди, а чоловік їсти... ну і навпаки", — пожартувала в підписі до знімків телеведуча.

У 2022 році Леся Нікітюк потрапила до списку найзавидніших українських наречених. Знаменитість не афішує свого особистого життя, хоча свого часу їй приписували чимало романів, зокрема зі співведучим програми "Хто зверху?" Сергієм Притулою.

Від початку війни вона займається волонтерською діяльністю, підтримувала українських біженців, а також випустила кілька нових пісень, у яких, зокрема, висміювала російських окупантів.

Раніше Фокус писав, що Леся опублікувала в соцмережі кадри яскравої осінньої фотосесії.