Леся Никитюк показала, как прошел ее день рождения (фото)

Телеведущая пошутила, что на следующий день все было так, как ей пожелали.

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отметила свой 36-й день рождения и рассказала о самом заветном желании, на странице в соцсети показала несколько фото того, как прошел ее праздник.

На снимках она позирует в красивом черном мини-платье с прозрачными вставками и демонстрирует огромные букеты роз, гелевые блестящие шары с Барби, а также два шара с цифрами ее возраста на фоне корзин и ваз с букетами. На одном из фото Леся делает селфи со своей собакой.

"Проснулась здоровая, счастливая, с перстнем на пальце, мужчиной и двумя детьми… Все так, как вы мне пожелали. Поэтому, желаю вам всего того, что вы пожелали мне, долго писать не могу, потому что дети хотят грудь, а мужчина кушать.. ну и наоборот", – пошутила в подписи к снимкам телеведущая.

В 2022 году Леся Никитюк попала в список самых завидных украинских невест. Знаменитость не афиширует свою личную жизнь, хотя в свое время ей приписывали немало романов, в том числе с соведущим программы "Кто сверху?" Сергеем Притулой.

С начала войны она занимается волонтерской деятельностью, поддерживала украинских беженцев, а также выпустила несколько новых песен, в которых, в частности, высмеивала российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, что Леся опубликовала в соцсети кадры яркой осенней фотосессии.