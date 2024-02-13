Какие солнцезащитные очки будут в моде в 2024 году (фото)

Солнцезащитные очки — это не только функциональный аксессуар, защищающий ваши глаза от лучей солнца, а еще и модный, который помогает создать стильный образ. Независимо от вашего стиля одежды, солнцезащитные очки могут добавить образу завершенности и элегантности.

Related video

Из года в год солнцезащитные очки все чаще становятся элементами стильных образов. Поэтому уже несколько лет подряд они являются трендом в мире моды, как дополнительный аксессуар. Именно поэтому Фокус подготовил подборку трендовых вариантов очков, которые будут в моде в 2024 году.

Прежде всего следует понимать, что в 2024 году будет сохраняться тенденция удобных очков в унисекс варианте. Именно уникальность очков в том, что они подходит как мужчинам, так и женщинам. Таким вариантом солнцезащитных очков лучше всего отдавать предпочтение.

С 2023 года на 2024 перенеслась мода на объемные оправы на солнцезащитных очках, а также разноцветные стекла линз. Конечно останется неизменной универсальная классика. В этом году лучше забыть о дешевых вариантах очков из пластика. Медленными шагами, но мир переходит к более экологичным вариантам. В целом в 2024 году в тренде будут ретро, классические и футуристические интерпретации очков.

Какие будут тренды в очках в 2024 году?

Прежде всего в 2024 году будут в моде разнообразные варианты оправ. Именно поэтому принтовой вариант оправ прочно занял место среди модных вариантов.

Леопардовая оправа

Леопардовый принт стал популярным модным трендом в последние годы, в том числе и в очках. Из-за этого многие дизайнеры и бренды создали современные коллекции оправ с леопардовым принтом. Эти очки имеют характерный рисунок, напоминающий пятна леопарда.

Оправа в горошек

Принт горошек является классическим и всегда модным трендом. Он часто возвращается на подиумы моды и пользуется популярностью среди модниц и модников. Этот принт можно увидеть на одежде, обуви и аксессуарах, соответственно на очках его также используют. Именно в 2024 году дизайн оправы на очках в горошковый принт будет выглядеть очень стильно. Он придаст игривости и романтичности в образ. Его спокойно можно совместить с различными стилями и цветами. Принт горошек подходит для разных сезонов и событий, от повседневных выходов до более формальных мероприятий. Если вы хотите следить за модными тенденциями, то принт в горошек — отличный выбор для ваших очков.

Оправа в полоску

Принт в полоску является одним из популярных трендов, который можно увидеть в модных коллекциях. Этот стиль включает использование вертикальных или горизонтальных полосок на одежде, аксессуарах или тканях. Не исключением являются и солнцезащитные очки.

Принт в полоску может быть представлен в различных цветовых комбинациях и различных ширинах полосок. Принт в полоску может быть как классическим и элегантным, так и более современным и ярким, чтобы выглядеть интереснее. Этот тренд отлично подходит для создания разнообразных образов. Поэтому очки в принт полоску точно станут одной из модных вещей в вашем ассортименте.

Змеиный принт

Змеиный принт является популярным трендом в мире моды. Он создан на основе реального вида змеиной кожи. Его используют как на одежде, так и аксессуарах, таких как сумки, бижутерия, и конечно же очки. Змеиный принт добавляет стильного вида к любому образу и выглядит эффектно. Змеиный принт обычно сочетается с нейтральными цветами, такими как черный, бежевый или коричневый, чтобы создать сбалансированный вид.

Красная оправа

Красные очки являются одним из трендовых аксессуаров в модной индустрии. Они добавляют красивого разбавления образу и выделят лицо среди остальных. Красные очки могут иметь различные формы и варианты оправы, а также различные оттенки красного цвета. В зависимости от вашего стиля и предпочтений, вы можете выбрать яркий насыщенный оттенок красного или более приглушенный тон. Благодаря своей выразительности, красные очки могут стать главным акцентом вашего образа и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Кроме трендовых принтов и цветов оправ на очках конечно стоит обратить на форму самих очков, которые будут в моде.

Треугольная форма

Очки в треугольной форме имеют особый дизайн, напоминающий треугольник. Обычно такие очки имеют угловые или изогнутые линзы, которые меняют форму очков. Это довольно смелая форма, которая способна добавить экстравагантности.

Круглая форма

Очки с круглыми формами являются одним из самых популярных трендов очкового модного мира. Они придают лицу утонченности и стильного вида, подчеркивая его контуры и выразительность. Круглые очки привлекают внимание своей нестандартностью и эксцентричным дизайном.

Бабочки

Очки с формой бабочки — это стильный выбор с оригинальным дизайном. Именно поэтому в этом сезоне вы спокойно можете приобрести этот вариант.

Кошачий глаз

Коллекция очков кошачий глаз представляет собой модные, стильные и актуальные модели очков для всех, кто следует последним модным тенденциям. Эти очки производятся с использованием высококачественных материалов и имеют разнообразные дизайны, позволяющие им подойти к любому образу.

Напомним, ранее мы писали, о модных платьях на каждый день — трендовые варианты 2024 года. Кроме этого, Фокус писал о модных стрижках на 2024 год для женщин.