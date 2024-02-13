Які сонцезахисні окуляри будуть в моді у 2024 році (фото)

Сонцезахисні окуляри — це не тільки функціональний аксесуар, що захищає ваші очі від променів сонця, а ще й модний, який допомагає створити стильний образ. Незалежно від вашого стилю одягу, сонцезахисні окуляри можуть додати образу завершеності та елегантності.

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З року в рік сонцезахисні окуляри все частіше стають елементами стильних образів. Тому вже декілька років поспіль вони є трендом в світі моди, як додатковий аксесуар. Саме тому Фокус підготував підбірку трендових варіантів окуляр, які будуть в моді у 2024 році.

Перш за все варто розуміти, що у 2024 році зберігатиметься тенденція зручних окулярів в унісекс варіанті. Саме унікальність окулярів у тому, що вони підходить як чоловікам, так і жінкам. Таким варіантом сонцезахисних окулярів краще за все надавати перевагу.

З 2023 року на 2024 перенеслася мода на обʼємні оправи на сонцезахисних окулярах, а також різноколірне скло лінз. Звісно залишиться незмінною універсальна класика. У цьому році краще забути за дешеві варіанти окулярів з пластику. Повільними кроками, але світ переходить до більш екологічних варіантів. Загалом у 2024 році в тренді будуть ретро, класичні та футуристичні інтерпретації окулярів.

Які будуть тренди в окулярах у 2024 році?

Перш за все у 2024 році будуть в моді різноманітні варіанти оправ. Саме тому принтовий варіант оправ міцно зайняв сходинку серед модних варіантів.

Леопардова оправа

Леопардовий принт став популярним модним трендом в останні роки, в тому числі й в окулярах. Через це багато дизайнерів і брендів створили сучасні колекції оправ з леопардовим принтом. Ці окуляри мають характерний малюнок, що нагадує плями леопарда.

Оправа в горошок

Принт горошок є класичним і завжди модним трендом. Він часто повертається на подіуми моди та користується популярністю серед модниць та модників. Цей принт можна побачити на одязі, взутті та аксесуарах, відповідно на окулярах його також використовують. Саме у 2024 році дизайн оправи на окулярах в горошковий принт виглядатиме дуже стильно. Він додасть грайливості та романтичності у образ. Його спокійно можна поєднати з різними стилями та кольорами. Принт горошок підходить для різних сезонів і подій, від повсякденних виходів до більш формальних заходів. Якщо ви хочете стежити за модними тенденціями, то принт у горошок – чудовий вибір для ваших окулярів.

Оправа в смужку

Принт в смужку є одним з популярних трендів, який можна побачити у модних колекціях. Цей стиль включає використання вертикальних або горизонтальних смужок на одязі, аксесуарах чи тканинах. Не виключенням є і сонцезахисні окуляри.

Принт в смужку може бути представлений у різних колірних комбінаціях та різних ширинах смужок. Принт в смужку може бути як класичним і елегантним, так і більш сучасним і яскравим, щоб виглядати цікавіше. Цей тренд відмінно підходить для створення різноманітних образів. Тому окуляри в принт смужку точно стануть однією з модних речей у вашому асортименті.

Зміїний принт

Зміїний принт є популярним трендом у світі моди. Він створений на основі реального вигляду зміїної шкіри. Його використовують як на одязі, так і аксесуарах, таких як сумки, біжутерія, і звісно ж окуляри. Зміїний принт додає стильного вигляду до будь-якого образу і виглядає ефектно. Зміїний принт зазвичай поєднується з нейтральними кольорами, такими як чорний, бежевий або коричневий, щоб створити збалансований вигляд.

Червона оправа

Червоні окуляри є одним з трендових аксесуарів в модній індустрії. Вони додають гарного розбавлення образу і виділять особу серед інших. Червоні окуляри можуть мати різні форми і варіанти оправи, а також різні відтінки червоного кольору. Залежно від вашого стилю та вподобань, ви можете вибрати яскравий насичений відтінок червоного або більш приглушений тон. Завдяки своїй виразності, червоні окуляри можуть стати головним акцентом вашого образу і підкреслити вашу індивідуальність.

Крім трендових принтів та кольорів оправ на окулярах звісно варто звернути на форму самих окулярів, які будуть в моді.

Трикутна форма

Окуляри в трикутній формі мають особливий дизайн, що нагадує трикутник. Зазвичай такі окуляри мають кутові або вигнуті лінзи, які змінюють форму окулярів. Це доволі смілива форма, яка здатна додати екстравагантності.

Кругла форма

Окуляри з круглими формами є одним із найпопулярніших трендів окулярного модного світу. Вони надають обличчю витонченості і стильного вигляду, підкреслюючи його контури та виразність. Круглі окуляри привертають увагу своєю нестандартністю і ексцентричним дизайном.

Метелики

Окуляри з формою метелика — це стильний вибір з оригінальним дизайном. Саме тому у цьому сезоні ви спокійно можете придбати цей варіант.

Котяче око

Колекція окулярів котяче око представляє собою модні, стильні та актуальні моделі окулярів для всіх, хто слідує останнім модним тенденціям. Ці окуляри виробляються з використанням високоякісних матеріалів і мають різноманітні дизайни, що дозволяють їм підійти до будь-якого образу.

Нагадаємо, раніше ми писали, про модні сукні на кожен день — трендові варіанти 2024 року. Крім цього, Фокус писав про модні стрижки на 2024 рік для жінок.