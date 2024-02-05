Модні стрижки на 2024 рік для жінок

Модні стрижки постійно змінюються і звісно залежать від особистого смаку кожної людини. Однак з року в рік світові стилісти та перукарі все ж запроваджують та пропонують різні трендові варіації, які можуть запасти в душу. Кожного року ці тенденції змінюють, однак не змінним залишається їх привабливість та унікальність.

Related video

За останніми спостереженнями у 2024 році триматиметься мода на короткі стрижки. Вони виглядають доволі впевнено, сміливо і стильно. Фокус підготував підбірку варіантів коротких стрижок, які варто спробувати у 2024 році.

Cub Cut

Cub Cut — популярна зачіска, яка раніше була чоловічим варіантом і послідовно перейшла до жіночої половини. Це модна стрижка, яка не потребує догляду. Характеризується короткими боками та спиною та трохи довшим волоссям зверху.

Волосся на маківці часто укладається в хаотичний спосіб, що надає йому грайливості, а особі, яка її носить молодшого вигляду. Це універсальна стрижка, яку можна адаптувати до різних форм обличчя та типів волосся.

Легкий невимушений Боб

Легка боб-стрижка або "боб" — це популярна жіноча зачіска, яка зазвичай має однорідну довжину, що закінчується приблизно на рівні підборіддя або нижче. Основна особливість цієї стрижки полягає в тому, що волосся зазвичай обрамлює обличчя і створює витончений і структурований вигляд.

Copper Brixie

Стрижка "Мідна Бріксі" є однією з популярних варіацій стрижок "бріксі". Це модна та стильна зачіска, яка поєднує короткі боки та задню частину голови з виразним верхом, який може бути трохи довшим.

Основна особливість "Мідної Бріксі" полягає в тому, що вона має мідний відтінок волосся або виділення в цьому кольорі. Це додає вигляду більше кольорової глибини та оновлення.

Edgy Bob

Ця стрижка кидає виклик умовностям, взявши за основу традиційний і знайомий всім боб, який наповнили авантюрним сміливим духом. Головна особливість стрижки Edgy Bob полягає у рваних шарах, несподіваній асиметрії та зухвало скуйовдженій текстурі. Завдяки такій зачісці ви випромінюватимете впевненість у собі, тому вона ідеально пасує сміливим і безстрашним.

Curly Bob

Стрижка Curly Bob — це ідеальна можливість обрамити своє обличчя та показати природно кучеряве або хвилясте волосся. Ця зачіска личитиме незалежно від форми обличчя, адже вона додає образу бадьорості й легкості. А щоб зберегти пружні локони без додаткового об'єму, використовуйте спеціальний гель чи крем.

"Під нуль" для жінок

Це варіант зачіски коли волосся стрижуть на дуже коротко, практично до нульової довжини. Ця зачіска раніше була популярним варіантом для чоловіків, однак з часом все змінюється і цей варіант перейшов до жіночої статі. На жінках ця зачіска виглядає дуже стильно і сучасно. Через свій мінімалізм зачіска не вимагає особливого догляду. Однак, варто розуміти, що цей варіант стрижки підходить на всі типи обличчя.

Боб під кутом

Стрижка "Боб під кутом" є популярним варіантом стрижки для прямого волосся. Ця стрижка зазвичай закінчується близько під підборіддям, причому волосся спереду трохи коротше волосся ззаду, або навпаки. Перукарі наголошують, що цей варіант це креативне рішення та заміна класичному бобу, яке обирають сміливі особистості.

Нагадаємо, раніше ми писали, про стрижку каре — тренд 2024 року: п'ять варіантів наймоднішої зачіски. Також Фокус писав ідеї домашніх зачісок на кожен день за 5 хвилин, які можна зробити самій собі.