Модные стрижки на 2024 год для женщин

Модные стрижки постоянно меняются и конечно зависят от личного вкуса каждого человека. Однако из года в год мировые стилисты и парикмахеры все же вводят и предлагают различные трендовые вариации, которые могут запасть в душу. Ежегодно эти тенденции меняют, однако неизменным остается их привлекательность и уникальность.

Related video

По последним наблюдениям в 2024 году будет держаться мода на короткие стрижки. Они выглядят довольно уверенно, смело и стильно. Фокус подготовил подборку вариантов коротких стрижек, которые стоит попробовать в 2024 году.

Cub Cut

Cub Cut — популярная прическа, которая ранее была мужским вариантом и последовательно перешла к женской половине. Это модная стрижка, которая не требует ухода. Характеризуется короткими боками и спиной и немного более длинными волосами сверху.

Волосы на макушке часто укладываются хаотичным образом, что придает им игривости, а лицу, которое ее носит более молодой вид. Это универсальная стрижка, которую можно адаптировать к разным формам лица и типам волос.

Легкий непринужденный Боб

Легкая боб-стрижка или "боб" — это популярная женская прическа, которая обычно имеет однородную длину, заканчивающуюся примерно на уровне подбородка или ниже. Основная особенность этой стрижки заключается в том, что волосы обычно обрамляют лицо и создают изящный и структурированный вид.

Медный Брикси

Стрижка "Медная Брикси" является одной из популярных вариаций стрижек "брикси". Это модная и стильная прическа, которая сочетает короткие бока и заднюю часть головы с выразительным верхом, который может быть немного длиннее.

Основная особенность "Медной Брикси" заключается в том, что она имеет медный оттенок волос или выделения в этом цвете. Это придает облику больше цветовой глубины и обновления.

Edgy Bob

Эта стрижка бросает вызов условностям, взяв за основу традиционный и знакомый всем боб, который наполнили авантюрным смелым духом. Главная особенность стрижки Edgy Bob заключается в рваных слоях, неожиданной асимметрии и дерзко взъерошенной текстуре. Благодаря такой прическе вы будете излучать уверенность в себе, поэтому она идеально подходит смелым и бесстрашным.

Curly Bob

Стрижка Curly Bob — это идеальная возможность обрамить свое лицо и показать естественно вьющиеся или волнистые волосы. Эта прическа подойдет независимо от формы лица, ведь она добавляет образу бодрости и легкости. А чтобы сохранить упругие локоны без дополнительного объема, используйте специальный гель или крем.

"Под ноль" для женщин

Это вариант прически когда волосы стригут на очень коротко, практически до нулевой длины. Эта прическа ранее была популярным вариантом для мужчин, однако со временем все меняется и этот вариант перешел к женскому полу. На женщинах эта прическа смотрится очень стильно и современно. Из-за своего минимализма прическа не требует особого ухода. Однако, стоит понимать, что этот вариант стрижки подходит на все типы лица.

Боб под углом

Стрижка "Боб под углом" является популярным вариантом стрижки для прямых волос. Эта стрижка обычно заканчивается около под подбородком, причем волосы спереди немного короче волос сзади, или наоборот. Парикмахеры отмечают, что этот вариант это креативное решение и замена классическому бобу, которое выбирают смелые личности.

Напомним, ранее мы писали, про стрижку каре — тренд 2024 года: пять вариантов самой модной прически. Также Фокус писал идеи домашних причесок на каждый день за 5 минут, которые можно сделать самой себе.