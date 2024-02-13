5 продуктов, которые нельзя есть, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь

Правильное питание — залог не только красивой стройно фигуры, но и долгой здоровой жизни. Диетологи составили список продуктов, которые нужно навсегда исключить из своего рациона, если вы хотите сохранить здоровье и молодость.

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Ретикулярное сбалансированное питание может помочь вам навсегда забыть о лишнем весе, проблемах с пищеварением, таких как изжога, вздутие расстройство и многих более серьезных состояний. Достаточно просто избегать определенных групп продуктов, чтобы восстановить свой организм и улучшить самочувствие. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Диетолог Хетал Чеда перечислил продукты, которых следует избегать, если ві хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

Жареная еда

Фото: Freepik

Наггетсы, самса, картофель фри, жареная курица — это те блюда, от которых, возможно, придется отказаться, если вы стремитесь к здоровому образу жизни. Эти продукты очень высококалорийны, поскольку в основном их жарят во фритюре. Это может привести к увеличению веса, повышению кислотности и многим другим проблемам со здоровьем. По словам Чеды, эти продукты содержат вредные жиры, которые способствуют увеличению веса и ожирению. Ожирение в свою очередь может вызвать диабет и проблемы с сердцем, увеличивая риск сердечных приступов. Кроме того, жареная пища очень трудно переваривается.

Энергетические напитки

Энергетические напитки содержат большое количество кофеина, который может привести к множеству проблем со здоровьем. Чрезмерное содержание кофеина способно вызвать высокое кровяное давление, учащенное сердцебиение, бессонницу, беспокойство и повышенное сердцебиение. В эти напитки также добавлен сахар, что повышает риск развития диабета. Сахар способствует не только диабету, но и увеличению веса, кариесу и даже болезням сердца.

Фасованные напитки

Фото: Freepik

Многие упакованные напитки, такие как газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки, содержат добавленный сахар, а употребление слишком большого количества сахара может способствовать увеличению веса. Это также может увеличить риск развития диабета 2 типа. Употребление таких напитков может привести к потреблению большого количества калорий без получения необходимых питательных веществ.

Еда быстрого приготовления

В быстро меняющейся жизни, когда людям трудно найти время для приготовления пищи, полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Но приносят ли они пользу? По словам Чеды, они относятся к числу нездоровых продуктов, содержащих консерванты. Консерванты содержат большое количество натрия, который может вызвать повышение кровяного давления. Залить кипятком или просто разогреть блюдо — очень удобно, но употребление таких продуктов на регулярной основе может сильно навредить вашему здоровью. Старайтесь употреблять полноценную пищу, приготовленную дома и дополнять свой рацион свежими овощами и фруктами, чтобы улучшить здоровье.

"Следует избегать этих продуктов, поскольку они, как правило, содержат большое количество вредных жиров, калорий, сахара и добавок. Это способствует менее сбалансированному микробиому кишечника, слабому усвоению питательных веществ и высокому потреблению калорий", — отметил эксперт.

Замороженная пища

Фото: Getty Images

Крахмал используется для сохранения замороженных продуктов свежими и для ого, чтобы придать пище вкус. Но прежде чем начнется процесс пищеварения, этот крахмал превращается в сахар. Это может повысить уровень сахара в крови и увеличить риск развития диабета. Эти продукты содержат большое количество жиров, что со временем сможет отразиться на вашем весе.

Напомним, не только гены, но и питание влияет на качество и продолжительность нашей жизни, что и доказывают долгожители из "Голубых зон".

Ранее Фокус писал о том, какие продукты, по мнению диетологов, нужно срочно выбросить из холодильника.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.