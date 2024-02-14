14 февраля 2024 года: святого Кирилла и День Святого Валентина - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и ругаться. Солнечная погода в этот день — к теплой весне.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святого Кирилла, брата Мефодия. Именно они составили славянскую азбуку. Это позволило перевести Библию и другие христианские тексты на славянские язык. Их труды считаются важным шагом в культурном развитии и распространении христианства среди славян.

День святого Валентина имеет свои корни в римском празднике Луперкалия, который отмечался в середине февраля в честь бога Луперка, покровителя пастушеских стад и плодородия. Считается, что в христианской традиции этот праздник стал ассоциироваться с днем святого Валентина, христианского святого, жившего в III веке. Существует несколько легенд о святом Валентине. Одна из них связана с тем, что Валентин был священником, который тайно браковал влюбленных, несмотря на запрет императора Клавдия II.

В наше время День святого Валентина отмечается по всему миру как день всех влюбленных.

Что нельзя делать 14 февраля:

ругаться, злословить, желать зла другим

тяжело работать

брать деньги в долг

стричься

лениться

Народные приметы и поверья:

солнечная погода — к теплой весне

морозная погода — к жаркому лету

сильный ветер — к засушливой осени

День ангела празднуют:

Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Филимон

Родились сегодня:

1877 — Эдмунд Ландау (ум. 1938), немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел

А также в этот день:

269 — согласно легенде, в этот день казнен полевой врач и священник Валентин за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов. Валентин тайно венчал желающих по христианскому обряду

842 — день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке

1791 — кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза официально объявлена пропавшей

1849 — в Нью-Йорке Джеймс Нокс Полк стал первым действующим президентом США, который был сфотографирован

1907 — основана Львовская галерея искусств

1933 — в Париже открывается первая телефонная служба точного времени

2003 — в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли

2005 — создан сервис YouTube