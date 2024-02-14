14 февраля 2024 года: святого Кирилла и День Святого Валентина - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться и ругаться. Солнечная погода в этот день — к теплой весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святого Кирилла, брата Мефодия. Именно они составили славянскую азбуку. Это позволило перевести Библию и другие христианские тексты на славянские язык. Их труды считаются важным шагом в культурном развитии и распространении христианства среди славян.
День святого Валентина имеет свои корни в римском празднике Луперкалия, который отмечался в середине февраля в честь бога Луперка, покровителя пастушеских стад и плодородия. Считается, что в христианской традиции этот праздник стал ассоциироваться с днем святого Валентина, христианского святого, жившего в III веке. Существует несколько легенд о святом Валентине. Одна из них связана с тем, что Валентин был священником, который тайно браковал влюбленных, несмотря на запрет императора Клавдия II.
В наше время День святого Валентина отмечается по всему миру как день всех влюбленных.
Что нельзя делать 14 февраля:
- ругаться, злословить, желать зла другим
- тяжело работать
- брать деньги в долг
- стричься
- лениться
Народные приметы и поверья:
- солнечная погода — к теплой весне
- морозная погода — к жаркому лету
- сильный ветер — к засушливой осени
День ангела празднуют:
Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Филимон
Родились сегодня:
1877 — Эдмунд Ландау (ум. 1938), немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел
А также в этот день:
269 — согласно легенде, в этот день казнен полевой врач и священник Валентин за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов. Валентин тайно венчал желающих по христианскому обряду
842 — день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке
1791 — кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза официально объявлена пропавшей
1849 — в Нью-Йорке Джеймс Нокс Полк стал первым действующим президентом США, который был сфотографирован
1907 — основана Львовская галерея искусств
1933 — в Париже открывается первая телефонная служба точного времени
2003 — в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли
2005 — создан сервис YouTube