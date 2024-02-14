14 лютого 2024 року: святого Кирила і День Святого Валентина — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися і лаятися. Сонячна погода цього дня — до теплої весни.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, брата Мефодія. Саме вони склали слов'янську абетку. Це дало змогу перекласти Біблію та інші християнські тексти слов'янською мовою. Їхні праці вважаються важливим кроком у культурному розвитку та поширенні християнства серед слов'ян.

День святого Валентина має своє коріння в римському святі Луперкалія, яке відзначали в середині лютого на честь бога Луперка, покровителя вівчарських стад і родючості. Вважається, що в християнській традиції це свято стало асоціюватися з днем святого Валентина, християнського святого, який жив у III столітті. Існує кілька легенд про святого Валентина. Одна з них пов'язана з тим, що Валентин був священиком, який таємно одружував закоханих, незважаючи на заборону імператора Клавдія II.

У наш час День святого Валентина відзначають у всьому світі як день усіх закоханих.

Що не можна робити 14 лютого:

лаятися, злословити, бажати зла іншим

важко працювати

брати гроші в борг

стригтися

лінуватися

Народні прикмети та повір'я:

сонячна погода — до теплої весни

морозна погода — до спекотного літа

сильний вітер — до посушливої осені

День ангела святкують:

Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Филимон

Народилися сьогодні:

1877 — Едмунд Ландау (пом. 1938), німецький математик, який зробив значний внесок у теорію чисел

А також у цей день:

269 — згідно з легендою, цього дня страчений польовий лікар і священик Валентин за порушення наказу імператора Клавдія про безшлюбність для воїнів. Валентин таємно вінчав охочих за християнським обрядом

842 — день народження французької мови: Людовик II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою

1791 — навколосвітню експедицію французького мореплавця Лаперуза офіційно оголошено зниклою

1849 — у Нью-Йорку Джеймс Нокс Полк став першим чинним президентом США, який був сфотографований

1907 — засновано Львівську галерею мистецтв

1933 — у Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу

2003 — у віці 6,5 років померла клонована вівця Доллі

2005 — створено сервіс YouTube