Почему члены королевской семьи до сих пор пишут друг другу письма, а не звонят по телефону

Выяснилось, что король Чарльз ІІІ обменивался письмами со своей бывшей невесткой Сарой Фергюсон во время их борьбы с раком. Традиция написания писем всегда существовала в королевской семье.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ "сблизился" со своей бывшей невесткой Сарой Фергюсон из-за их совместной борьбы с раком. Родственники решили оказать друг другу поддержку посредством "обмена письмами" — довольно традиционной формы общения, сообщает Express.

У 64-летней Сары и 75-летнего монарха в этом году диагностировали рак и они решили поддержать друг друга серией сердечных писем.

У Сары диагностировали рак кожи вскоре после Рождества, в прошлом году она уже боролась с раком груди. Букингемский дворец только на прошлой неделе подтвердил, что у короля диагностировали неустановленную форму рака.

В беседе с журналистами королевский эксперт Ричард Фицвильямс рассказал, почему королевская семья до сих пор обменивается письмами, особенно в современную эпоху социальных сетей и мобильных телефонов.

"В наш век, когда доминируют социальные сети, королевская семья, как известно, пишет письма, которые носят более формальный характер, а также имеют запоминающийся характер, когда их получают другие. Получатели часто ценят их. У короля очаровательная привычка — у него нет мобильного телефона. Он известен как заядлый писатель, и в написании писем есть что-то личное, что как-то подобает, когда ты принадлежишь к королевской семье", — объяснил Фицуильямс.

Он считает, что любой может отправить текстовое сообщение или электронное письмо или даже воспользоваться телефоном, но король и Сара Фергюсон находят утешение в написании писем друг другу.

"Сегодня это необычно, но письмо, гораздо более редкое, чем раньше, имеет определенный статус. Почему-то кажется, что человека это заботит немного больше, если он положил ручку на бумагу", — отметил эксперт.

Покойная королева также любила писать письма. Последние два письма она написала на смертном одре в 2022 году. Хотя содержание остается неизвестным, но есть предположение, что Елизавета ІІ написала одно из них своему старшему сыну, нынешнему королю Чарльзу, а другое — личному секретарю Эдварду Янгу.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что король Чарльз ІІІ вернулся в Лондон с королевой Камиллой. Король и королева были сфотографированы при прибытии в Кларенс-хаус во вторник утром.