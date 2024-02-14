Элизабет Херли появилась на публике со взрослым сыном (фото)

Они посетили событие в рамках Недели моды в Нью-Йорке. К Элизабет и Дамиану присоединилась звезда сериала "Сплетница" Келли Резерфорд.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли вышла в свет со своим 21-летним сыном Дамианом. Они появились вместе на коктейльной вечеринке Tod's и ужине в рамках Недели моды в Нью-Йорке Ready to Wear. Об этом пишет Daily Mail.

Херли позировала в черном платье с глубоким декольте, на котором были изысканные кружевные детали. Актриса дополнила вечерний образ парой черных туфель на каблуках и добавила подвеску.

Волосы Элизабет оставила распущенными, сделав легкую укладку.

Элизабет Херли с сыном Дамианом Фото: Getty Images

Тем временем 21-летний сын Элизабет Дамиан выглядел стильно, позируя рядом со своей знаменитой матерью в черном костюме с расстегнутой белой рубашкой.

Элизабет Херли с сыном Дамианом Фото: Getty Images

Во время вечеринки Херли также встретилась со своей коллегой по сериалу "Сплетница" Келли Резерфорд, которая сыграла Лили ван дер Вудсен (маму героини Блейк Лайвли).

Элизабет Херли тем временем сыграла британскую бизнесвумен Дайану Пейн, которая появилась лишь в пятом сезоне популярной картины.

Элизабет Херли с сыном и Келли Резерфорд Фото: Getty Images

Известно, что Херли и ее наследник очень близки, Дамиан даже порой выступает в роли фотографа для откровенных кадров звездной мамы в Instagram.

Юноша пошел по стопам Элизабет, став одним из самых популярных мужчин-моделей в Великобритании. Сын знаменитости подписал контракт с лондонским отделом IMG Models, который также представляет американских сестер Беллу и Джиджи Хадид, бразильскую супермодель Жизель Бюндхен и Кристи Бринкли.

Напомним, Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в бикини.

Также Фокус писал об отдыхе Дамиана с его девушкой в Италии.