"Извините, что не о любви": Анатолий Анатолич снова не смог встать на военный учет (фото)

Ведущий Анатолий Анатолич уже несколько раз добровольно являлся в ТЦК, но все попытки были безуспешными. По его словам, что из-за бюрократии он до сих пор не стал на воинский учет.

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39-летний украинский шоумен, радио и телеведущий Анатолий Анатолич Яцечко уже в который раз пытается встать на воинский учет. Сегодня, 14 февраля, он решил довести дело до конца и пошел в центр комплектования в Оболонском районе Киева. Телеведущий опубликовал соответствующие сторис в Instagram.

"День всех влюбленных. В моем случае это — День всех влюбленных в ТЦК, потому что сегодня приемный день на Оболони. Я снова туда иду, чтобы закончить эту эпопею с документами. Посмотрим, давайте ваши ставки, что будет сегодня?"— обратился к подписчикам Анатолий.

Однако, приближаясь к зданию ТЦК, мужчина заметил на улице огромную очередь.

"Я уже вижу десятки мужчин, стоящих на улице… Мне сказали, что понедельник и вторник — это дни для тех, кому пришла повестка, соответственно приходите в среду. Вот я и иду в среду, а тут просто жесть. Это все на улице, те, кого еще не пускают во внутрь", — поделился он и показал стоящих людей на улице.

Ему все же удалось попал во внутрь, но сегодня снова закрыть свой вопрос не получилось.

"Быстро все закончилось. Рассказываю, меня записали в очередь. Сказали: "Вы можете ждать, но вы не попадете сегодня". 165 человек сейчас в очереди. Сказали, что может уже будут принимать не только по средам и пятницам, поэтому приходите еще завтра. Я 166 в очереди", — рассказал Анатолий.

Известно, что на прошлой неделе он ходил в Оболонский ТЦК, но тогда нужно было взять документы в другом районе. Это был третий раз посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там Анатолича отправили домой и сказали прийти на следующий день. Телеведущий отметил, что из-за бюрократии он до сих пор не стал на воинский учет.