"Вибачте, що не про кохання": Анатолій Анатоліч знову не зміг стати на військовий облік (фото)

Ведучий Анатолій Анатоліч уже кілька разів добровільно з'являвся до ТЦК, але всі спроби були безуспішними. За його словами, що через бюрократію він досі не став на військовий облік.

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39-річний український шоумен, радіо і телеведучий Анатолій Анатоліч Яцечко уже вкотре намагається стати на військовий облік. Сьогодні, 14 лютого, він вирішив довести справу до кінця і пішов до центру комплектування в Оболонському районі Києва. Телеведучий опублікував відповідні сторіс в Instagram.

"День усіх закоханих. У моєму випадку це — День усіх закоханих у ТЦК, тому що сьогодні приймальний день на Оболоні. Я знову туди йду, щоб закінчити цю епопею з документами. Подивимося, давайте ваші ставки, що буде сьогодні?"- звернувся до підписників Анатолій.

Однак, наближаючись до будівлі ТЦК, чоловік помітив на вулиці величезну чергу.

"Я вже бачу десятки чоловіків, які стоять на вулиці... Мені сказали, що понеділок і вівторок — це дні для тих, кому прийшла повістка, відповідно приходьте в середу. Ось я і йду в середу, а тут просто жесть. Це все на вулиці, ті, кого ще не пускають всередину", — поділився він і показав людей, які стоять на вулиці.

Йому все ж вдалося потрапити всередину, але сьогодні знову закрити своє питання не вийшло.

"Швидко все закінчилося. Розповідаю, мене записали в чергу. Сказали: "Ви можете чекати, але ви не потрапите сьогодні". 165 людей зараз у черзі. Сказали, що може вже будуть приймати не тільки по середах і п'ятницях, тому приходьте ще завтра. Я 166 у черзі", — розповів Анатолій.

Відомо, що минулого тижня він ходив до Оболонського ТЦК, але тоді потрібно було взяти документи в іншому районі. Це був третій раз відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там Анатоліча відправили додому і сказали прийти наступного дня. Телеведучий зазначив, що через бюрократію він досі не став на військовий облік.