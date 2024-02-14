Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с Днем влюбленных (видео)

Звездная пара жената с 2000 года. Они стали родителями двух общих детей, однако у актера также есть сын от предыдущего союза.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего мужа, 79-летнего американского актера Майкла Дугласа, с Днем влюбленных 2024. Архивными кадрами и теплыми словами звезда экрана поделилась в Instagram с более 5 млн подписчиков.

Мама двоих детей показала поцелуи с возлюбленным. На одном из фото появилась также их дочь Кэрис.

"Поздравляю моего любимого Майкла с Днем святого Валентина. Запечатаны поцелуями", — написала звезда фильма "Маска Зорро".

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

"Боже, как он любит целоваться", "О, как я вас люблю! С Днем святого Валентина!", "Желаю вам очень романтического Дня святого Валентина, Кэтрин и Майкл: надеюсь, вы двое сможете прекрасно отпраздновать свою вдохновенную историю любви", — поздравляют звездных супругов с праздником в комментариях их фолловеры.

Британская актриса и отец ее детей поженились в 2000 году. Тогда же родился их первенец Дилан, а через три года на свет появилась дочь Кэрис. До этого американский актер был в браке с кинопродюсером Диандрой Люкер, которая родила ему сына Кэмерона.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс поздравила сына Майкла Дугласа с днем рождения.

Также Фокус писал о том, как Кэтрин Зета-Джонс выглядит без макияжа.