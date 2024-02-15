Любимые питомцы, которые будут рядом дольше других собак (фото)

По словам ветеринаров, средняя продолжительность жизни этих собак составляет от 12 до 16 лет.

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Собаки — наши любимые питомцы, члены семьи, к сожалению, не всегда надолго задерживаются возле нас. И чем крупнее собака, как говорят исследования, тем меньше ее продолжительность жизни. Вместе с тем и крупные, и мелкие породы страдают от серьезных заболеваний, таких как рак и болезни костей. Однако есть породы собак-долгожителей, хотя ветеринары говорят, что из всех правил есть исключения. Все же мы обратились за советом к экспертам сайта Best Life, чтобы выяснить, какие породы собак живут дольше всех.

Чихуахуа

Это маленькая, но сильная собака, продолжительность жизни которой составляет от 14 до 16 лет. Хотя у них могут возникнуть хронические болезни, такие как стоматологические заболевания, болезни сердца и медиальный вывих надколенника, эксперт отмечает, что все три проблемы можно хорошо решить с помощью лечения и раннего выявления.

"Несмотря на то, что они такие маленькие, они, как правило, очень здоровы и не особенно склонны к развитию рака", — объясняет основатель ветеринарной клиники Рэй Спрэгли.

Чихуахуа — крошечная собачка с сильным характером. Эти настороженные и забавные собачки, являющиеся национальным символом Мексики, входят в число старейших пород Америки, чья родословная восходит к древним королевствам доколумбовых времен. Чихуахуа — уравновешенная, грациозная собака вида терьера, весящая около 3 килограммов. Обладают преданностью, обаянием и поведением большой собаки. Даже крошечные собачки требуют дрессировки, и без нее этот умный хитрец будет править вашим хозяйством, как маленький Наполеон.

Компактные и уверенные в себе чихуахуа — идеальные городские домашние животные. С большей вероятностью они будут вести образ жизни с меньшим риском, тем более, что их часто держат исключительно в помещении, где они подвергаются меньшему риску несчастных случаев и травм по сравнению с животными, живущими на открытом воздухе с более суровым образом жизни. Они слишком малы, чтобы хулиганить с детьми, и в холодную погоду следует проявлять особую осторожность, но чихуахуа легко адаптируются, если они проводят много времени на своих любимых коленях.

Вест-хайленд-уайт-терьер

Жаклин М. Кобл, доктор наук, говорит, что вест-хайленд-уайт-терьеры, или вести, как их называют в просторечии, являются одними из самых популярных собак в Великобритании. И это, возможно, связано именно с их продолжительностью жизни. Кобл рассказывает, что одно британское исследование, проведенное в 2014 году, показало, что у вести действительно длинная продолжительность жизни — 13-15 лет.

Вести обычно весят чуть больше 9 килограммов, и они в целом здоровые собаки. Эта миниатюрная, но крепкая собака — одна из самых популярных среди маленьких терьеров. Под плюшевой игрушечной внешностью скрывается настоящий рабочий терьер, энергичный и отважный. Выведенные для охоты на крыс и других подземных грызунов, Вести на удивление сильны и выносливы.

Бдительные и активные, вести проявляют черты отважного и самостоятельного крысиного терьера: им не нужен уход, они будут гоняться за всем, что движется, а их независимость может усложнить дрессировку. Но благодаря своей преданности и острому интеллекту вести будут хорошо тренироваться, если проявят время и терпение.

Лхаса Апсо

Лхаса апсо — еще одна небольшая порода собак, весящая менее 9 килограммов. По словам ветеринара Сабрины Конг, продолжительность жизни этой собаки часто составляет от 12 до 15 лет, а иногда и дольше.

"Эта порода исторически разводилась как сторожевая собака в тибетских монастырях, что может способствовать их крепкому здоровью", — отмечает она.

Действительно эта тысячелетняя порода служила стражами во дворцах и монастырях, изолированных высоко в Гималаях. Умные, уверенные в себе, но сложные, лхасцы — семейные комики, но царственно отстраненные от незнакомцев.

Лхасы маленькие, но выносливые собаки аристократической осанки. Поклонники породы говорят, что темные глаза овальной формы, выглядывающие из-под пышной растительности на лице, — это зеркало веселой души лхасцев. В целом картина безошибочно азиатская: экзотическая, элегантная и безмятежно сбалансированная.

Австралийская пастушья собака

Эти собаки уже покрупнее — могут весить почти 30 килограммов, а продолжительность их жизни составляет от 12 до 16 лет. Сабрина Конг отмечает, что эта порода известна своим высоким уровнем энергии и крепким телосложением.

"Изначально их разводили для выпаса скота в Австралии, они обладают высокой устойчивостью и активным образом жизни, что в значительной степени способствует их общему здоровью и долголетию", — замечает она.

Австралийская пастушья собака является родственником знаменитой дикой собаки динго. Эти выносливые пастухи достаточно умны, они даже могут перехитрить своих владельцев. Они преданы людям, всегда бдительны. Однако этой собаке легко становится скучно, и тогда она начинает шалить. Поэтому владельцам рекомендуется участвовать с этими универсальными собаками в работе, спорте или регулярных физических упражнениях, чтобы поддерживать их умственную и физическую форму.

Бишон Фризе

Известные своей пушистой шерстью и игривой энергией, бишон фризе могут жить до 15 лет. Как и другие породы с большой продолжительностью жизни, они склонны к заболеваниям, которые поддаются лечению с помощью ранней диагностики, утверждает Рэй Спрэгли.

"Некоторыми из хронических проблем, которым подвержены бишоны, являются диабет, катаракта, хроническое заболевание почек и артрит", — уточняет он.

Вместе с тем маленький, но крепкий и выносливый бишон фризе входит в число собак с индивидуальностью. С древних времен эти неотразимые собачьи комики полагались на свои обаяние, красоту и интеллект, чтобы пережить взлеты и падения истории.

Бишон, как правило, не больше 30 см в холке, но славится белой гипоаллергенной шерстью, плюшевой и бархатистой на ощупь. Эти собаки настоящие компаньоны, хорошо ладят с другими собаками и детьми. Бдительные и любопытные, бишоны становятся хорошими маленькими сторожевыми собачками, но они не бойцы и уверены, что есть только друзья, которых они еще не встретили. Их уверенность и размер делают их идеальными городскими собаками.

Ланкашир Хилер

Согласно недавним исследованиям, это собаки с самой длинной средней продолжительностью жизни — 15,4 года. Обычно являются здоровыми собаками средней и высокой энергичности. Умные, бдительные и дружелюбные, они быстро осваивают новые задачи. Они ласковы со своими хозяевами, всегда счастливы, разговорчивы и готовы к прогулке. Их небольшой размер придает им особое очарование.

Вместе с тем это бдительный и энергичный работник — ланкаширский хилер пасет крупный рогатый скот, но обладает терьерскими инстинктами при выращивании кроликов и ловле крыс. У них есть уникальная особенность, называемая улыбкой хилера. Когда они довольны, то поджимают губы, пытаясь имитировать человеческую улыбку. В 2003 году порода была внесена в список исчезающих пород Клуба собаководов Великобритании из-за небольшого количества собак, составляющих генофонд, и риска ряда наследственных заболеваний.

Миниатюрный пинчер

По словам эксперта Спрэгли, миниатюрный пинчер — очень активная игрушечная порода, продолжительность жизни которой составляет от 12 до 14 лет.

"Хотя в целом они довольно здоровы, однако слегка предрасположены к медиальному вывиху надколенника, гипотиреозу и диабету. Но пока они проходят регулярные медицинские осмотры, это не должно вызывать беспокойства", — объясняет ветеринар.

Это гордая, бесстрашная, веселая порода — настоящая индивидуальная собака, известная своей высокой походкой. Темные, слегка овальные глаза и высоко посаженные уши подчеркивают сдержанный характер "большой собаки".

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