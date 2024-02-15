Улюблені вихованці, які будуть поруч довше за інших собак (фото)

За словами ветеринарів, середня тривалість життя цих собак становить від 12 до 16 років.

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Собаки — наші улюблені вихованці, члени сім'ї, на жаль, не завжди надовго затримуються біля нас. І що більший собака, як кажуть дослідження, тим менша тривалість його життя. Водночас і великі, і дрібні породи страждають від серйозних захворювань, таких як рак і хвороби кісток. Однак є породи собак-довгожителів, хоча ветеринари й кажуть, що з усіх правил є винятки. Усе ж таки ми звернулися за порадою до експертів сайту Best Life, щоб з'ясувати, які породи собак живуть найдовше.

Чихуахуа

Це маленький, але сильний собака, тривалість життя якого становить від 14 до 16 років. Хоча в них можуть виникнути хронічні хвороби, такі як стоматологічні захворювання, хвороби серця та медіальний вивих надколінка, експерти наголошують, що всі три проблеми можна добре вирішити за допомогою лікування та раннього виявлення.

"Попри те, що вони такі маленькі, вони, як правило, дуже здорові і не особливо схильні до розвитку раку", — пояснює засновник ветеринарної клініки Рей Спреглі.

Чихуахуа — крихітний собачка з сильним характером. Ці насторожені й кумедні песики, які є національним символом Мексики, належать до найстаріших порід Америки, чий родовід сходить до стародавніх королівств доколумбових часів. Чихуахуа — врівноважений, граціозний собака виду тер'єра, що важить близько 3 кілограмів. Відзначаються відданістю, чарівністю і поведінкою великого собаки. Навіть крихітні собачки вимагають дресирування, і без нього цей розумний хитрун правитиме вашим господарством, як маленький Наполеон.

Компактні та впевнені в собі чихуахуа — ідеальні міські домашні тварини. З великою ймовірністю вони вестимуть спосіб життя з меншим ризиком, тим паче, що їх часто тримають винятково в приміщенні, де вони наражаються на менший ризик нещасних випадків і травм порівняно із тваринами, які живуть на відкритому повітрі з суворішим способом життя. Вони занадто малі, щоб хуліганити з дітьми, і в холодну погоду слід проявляти особливу обережність, але чихуахуа легко адаптуються, якщо вони проводять багато часу на своїх улюблених колінах.

Вест-гайленд-уайт-тер'єр

Жаклін М. Кобл, доктор наук, каже, що вест-гайленд-вайт-тер'єри, або весті, як їх називають у просторіччі, є одними з найпопулярніших собак у Великій Британії. І це, можливо, пов'язано саме з їхньою тривалістю життя. Кобл розповідає, що одне британське дослідження, проведене у 2014 році, показало, що у весті справді довга тривалість життя — 13-15 років.

Весті зазвичай важать трохи більше 9 кілограмів, і вони загалом здорові собаки. Цей мініатюрний, але міцний собака — один із найпопулярніших серед маленьких тер'єрів. Під плюшевою іграшковою зовнішністю ховається справжній робочий тер'єр, енергійний і відважний. Виведені для полювання на щурів та інших підземних гризунів, весті напрочуд сильні та витривалі.

Пильні й активні, весті проявляють риси відважного і самостійного щурячого тер'єра: їм не потрібен догляд, вони ганятимуться за всім, що рухається, а їхня незалежність може ускладнити дресирування. Але завдяки своїй відданості та гострому інтелекту весті будуть добре тренуватися, якщо проявлять час і терпіння.

Лхаса Апсо

Лхаса апсо — ще одна невелика порода собак, що важать менше 9 кілограмів. За словами ветеринара Сабріни Конг, тривалість життя цього собаки часто становить від 12 до 15 років, а іноді й довше.

"Цю породу історично розводили як сторожового собаку в тибетських монастирях, що може сприяти їхньому міцному здоров'ю", — зазначає вона.

Справді ця тисячолітня порода служила вартовими в палацах і монастирях, ізольованих високо в Гімалаях. Розумні, впевнені в собі, але складні, лхасці — родинні коміки, але поважно відсторонені від незнайомців.

Лхаси маленькі, але витривалі собаки аристократичної постави. Шанувальники породи кажуть, що темні очі овальної форми, що визирають з-під пишної рослинності на обличчі, — це дзеркало веселої душі лхасців. Загалом картина безпомилково азіатська: екзотична, елегантна і безтурботно збалансована.

Австралійський пастуший собака

Ці собаки вже крупніші— можуть важити майже 30 кілограмів, а тривалість їхнього життя становить від 12 до 16 років. Сабріна Конг зазначає, що ця порода відома своїм високим рівнем енергії та міцною статурою.

"Спочатку їх розводили для випасу худоби в Австралії, вони мають високу стійкість і активний спосіб життя, що значною мірою сприяє їхньому загальному здоров'ю і довголіттю", — зауважує вона.

Австралійський пастуший собака є родичем відомого дикого собаки дінго. Ці витривалі пастухи досить розумні, вони навіть можуть перехитрити своїх власників. Вони віддані людям, завжди пильні. Однак цьому собаці легко стає нудно, і тоді він починає пустувати. Тому власникам рекомендується брати участь із цими універсальними собаками в роботі, спорті або регулярних фізичних вправах, щоб підтримувати їхню розумову і фізичну форму.

Бішон Фрізе

Відомі своєю пухнастою шерстю та грайливою енергією, бішон фрізе можуть жити до 15 років. Як й інші породи з великою тривалістю життя, вони схильні до захворювань, які піддаються лікуванню за допомогою ранньої діагностики, стверджує Рей Спреглі.

"Деякими з хронічних проблем, до яких схильні бішони, є діабет, катаракта, хронічне захворювання нирок і артрит", — уточнює він.

Водночас маленький, але міцний і витривалий бішон фрізе входить до числа собак з індивідуальністю. З давніх часів ці чарівні собачі коміки покладалися на свої чарівність, красу та інтелект, щоб пережити злети і падіння історії.

Бішон, як правило, не більший за 30 см у холці, але славиться білою гіпоалергенною шерстю, плюшевою і бархатистою на дотик. Ці собаки справжні компаньйони, добре ладнають з іншими собаками та дітьми. Пильні та допитливі, бішони стають гарними маленькими сторожовими песиками, але вони не бійці й упевнені, що є тільки друзі, яких вони ще не зустріли. Їхня впевненість і розмір роблять їх ідеальними міськими собаками.

Ланкашир Хілер

Згідно з нещодавніми дослідженнями, це собаки з найдовшою середньою тривалістю життя — 15,4 роки. Зазвичай є здоровими собаками середньої та високої енергійності. Розумні, пильні та доброзичливі, вони швидко освоюють нові завдання. Вони ласкаві зі своїми господарями, завжди щасливі, балакучі та готові до прогулянки. Їхній невеликий розмір надає їм особливої чарівності.

Водночас це пильний і енергійний працівник — ланкаширський хілер пасе велику рогату худобу, але володіє тер'єрськими інстинктами під час вирощування кроликів і ловлі щурів. У них є унікальна особливість, яку називають посмішкою хілера. Коли вони задоволені, то підтискають губи, намагаючись імітувати людську посмішку. У 2003 році породу було внесено до списку зникаючих порід Клубу собаківників Великої Британії через невелику кількість собак, що становлять генофонд, і ризик низки спадкових захворювань.

Мініатюрний пінчер

За словами експерта Спреглі, мініатюрний пінчер — дуже активна іграшкова порода, тривалість життя якої становить від 12 до 14 років.

"Хоча загалом вони доволі здорові, проте злегка схильні до медіального вивиху надколінка, гіпотиреозу та діабету. Але поки вони проходять регулярні медичні огляди, це не повинно викликати занепокоєння", — пояснює ветеринар.

Це горда, безстрашна, весела порода — справжній індивідуальний собака, відомий своєю високою ходою. Темні, злегка овальні очі та високо посаджені вуха підкреслюють стриманий характер "великого собаки".

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