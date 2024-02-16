Новый альбом Канье Уэста "Vultures" удален из Apple Music

Родственники певицы Донны Саммер обвинили рэпера в нарушении авторских прав. Ранее с подобным заявлением выступили Шэрон и Оззи Осборны.

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46-летний рэпер Канье Уэст столкнулся с новыми неприятностями: его альбом "Vultures 1" удален с потокового сервиса Apple Music и iTunes из-за нарушения авторских прав, сообщает Billboard.

Это произошло всего через пять дней после дебюта диска на платформе, где песня Carnival занимала первое место в чарте Top 100: Global.

Трек Carnival занимал первое место в чарте Top 100: Global.

Более того, дистрибьютор Vultures 1 работает над удалением его из всех потоковых сервисов после того, как Канье загрузил его на различные платформы без разрешения,

Альбом впервые столкнулся с проблемами потоковой передачи 14 февраля, когда Spotify удалил трек "Good" ("Don't Die") из-за заявлений о "нарушении авторских прав", выдвинутых наследниками певицы Донны Саммер. Они обвиняют Канье в использовании отрывка из ее песни без согласия в упомянутом ранее треке. Уэст включил в него версию хита покойной певицы 1977 года "I Feel Love".

Донна Саммер

"Канье Уэст… попросил разрешения использовать песню Донны Саммер I Feel Love. Ему отказали… он изменил слова, попросил кого-то перепеть или использовал искусственный интеллект, но это I Feel Love… нарушение авторских прав!!!", – заявили родственники артистки.

Ранее Шэрон Осборн вместе со своим мужем Оззи Осборном обвинила Канье в использовании несанкционированного сэмпла песни Black Sabbath в пятницу. Оззи заявил, что не хочет "никаких связей" с Уэстом, имеющим долгую историю антисемитских комментариев, которые прозвучали на вечеринке по прослушиванию грядущего альбома рэпера "Vultures", в который входит отрывок из хита группы Оззи "War Pigs".

Шэрон, чей отец Дон Арден был евреем, сказала, что пара подписала с Канье соглашение о прекращении отношений.

"Vultures 1" – это первая часть запланированной трилогии. Вслед за этим второй и третий проекты планируется выпустить в марте и апреле соответственно.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори сильно поссорилась с Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний.