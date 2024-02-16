Новий альбом Каньє Веста "Vultures" видалено з Apple Music

Родичі співачки Донни Саммер звинуватили репера в порушенні авторських прав. Раніше з подібною заявою виступили Шерон і Оззі Осборни.

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46-річний репер Каньє Вест зіткнувся з новими неприємностями: його альбом "Vultures 1" видалено з потокового сервісу Apple Music і iTunes через порушення авторських прав, повідомляє Billboard.

Це сталося всього через п'ять днів після дебюту диска на платформі, де пісня Carnival посідала перше місце в чарті Top 100: Global.

Трек Carnival посідав перше місце в чарті Top 100: Global.

Ба більше, дистриб'ютор Vultures 1 працює над видаленням його з усіх потокових сервісів після того, як Каньє завантажив його на різні платформи без дозволу,

Альбом уперше зіткнувся з проблемами потокової передачі 14 лютого, коли Spotify видалив трек "Good" ("Don't Die") через заяви про "порушення авторських прав", висунуті спадкоємцями співачки Донни Саммер. Вони звинувачують Каньє у використанні уривка з її пісні без згоди в згаданому раніше треку. Вест включив до нього версію хіта покійної співачки 1977 року "I Feel Love".

Донна Саммер

"Каньє Вест... попросив дозволу використовувати пісню Донни Саммер I Feel Love. Йому відмовили... він змінив слова, попросив когось переспівати або використав штучний інтелект, але це I Feel Love... порушення авторських прав!!!", — заявили родичі артистки.

Раніше Шерон Осборн разом зі своїм чоловіком Оззі Осборном звинуватила Каньє у використанні несанкціонованого семпла пісні Black Sabbath у п'ятницю. Оззі заявив, що не хоче "жодних зв'язків" із Вестом, який має довгу історію антисемітських коментарів, що пролунали на вечірці з прослуховування прийдешнього альбому репера "Vultures", до якого входить уривок із хіта гурту Оззі "War Pigs".

Шерон, чий батько Дон Арден був євреєм, сказала, що пара підписала з Каньє угоду про припинення стосунків.

"Vultures 1" — це перша частина запланованої трилогії. Слідом за цим другий і третій проєкти планується випустити в березні та квітні відповідно.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі сильно посварилася з Каньє Вестом через його антисемітські висловлювання.