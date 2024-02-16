США платят 600 тысяч долларов в месяц за содержание яхты российского олигарха Керимова

Правительство хочет продать судно стоимостью 325 миллионов долларов, чтобы положить конец этим расходам. Яхта "Амадея" была конфискована два года назад.

Related video

Правительство США обратилось к судье с просьбой разрешить выставить на аукцион судно стоимостью 325 миллионов долларов, которое оно конфисковало в рамках широкомасштабных санкций, введенных против России после ее неспровоцированного вторжения в Украину. Речь идет об огромной яхте российского олигарха Сулеймана Керимова. Об этом пишет Robb Report.

348-футовая яхта Amadea, предположительно принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, была конфискована на Фиджи в апреле 2022 года по запросу правительства США. Керимов попал под санкции США в 2018 году за то, что был чиновником российского правительства, а затем в 2022 году подвергся санкциям Великобритании и Европейского Союза из-за его тесных связей с Владимиром Путиным. Яхта прибыла в США в июне 2022 года, и с тех пор США платят 600 000 долларов в месяц за ее содержание.

Яхта Керимова "Амадея" Фото: The Fiji Times

Согласно судебным документам, поданным в пятницу в Нью-Йорке, огромная ежемесячная сумма включает 360 000 долларов на зарплату экипажу, 75 000 долларов на топливо и 165 000 долларов на техническое обслуживание, вывоз мусора, питание и другие расходы.

"Затраты на содержание "Амадеи" далеко не скромны, и есть веская причина избавить правительство и общественность от необходимости нести эти расходы", — говорится в заявке.

Дело не только в накоплении ежемесячных платежей. Министерство юстиции США заявило, что в этом месяце оно оплатит ежегодный страховой счет в размере 1,7 миллиона долларов. Ему также придется выложить 5,6 миллиона долларов, чтобы отправить Amadea в сухой док для ремонта в марте. На это время ежемесячные платежи будут приостановлены.

Прежде чем суд решит судьбу судна, судье сначала необходимо будет определить, кому принадлежит "Амадея". На бумаге законным владельцем является Millemarin Investments, но США утверждают, что бенефициарным владельцем и контролем является Керимов. Ситуация еще больше усложняется тем, что Эдуард Худайнатов, бывший глава российской нефтедобывающей компании "Роснефть", утверждает, что он является законным владельцем. Он не подвергся санкциям со стороны США и хочет вернуть "Амадею" в родную гавань.

Сулейман Керимов Фото: ТАСС

Адвокаты Худайнатова заявили, что их клиент возместит США расходы на содержание яхты, если она ему будет возвращена. На сегодняшний день в США потратили на "Амадею" около 20 миллионов долларов. Адвокаты также добавили, что арест был "незаконным".

США отклонили иск Худайнатова о праве собственности, но заявили, что он должен платить за содержание до тех пор, пока суд не вынесет решение. Поскольку в настоящее время он не платит, правительство заявляет, что имеет право продать "Амадею".

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины дал разрешение на продажу арестованной 92-метровой яхты обвиняемого в госизмене экс-нардепа и кума президента России Виктора Медведчука. Формально яхтой Royal Romance распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), которое предложило правительству продать судно.