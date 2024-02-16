Граф Феликс, племянник короля Дании и бывший принц, начал встречаться с чилийской актрисой

Молодой граф Монпеза и бывший принц датский Феликс оказался занят. Накануне Дня святого Валентина племянник короля Дании нашел себе новую возлюбленную – актрису Мие Софию Элерс.

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Когда в январе улеглась пыль вокруг стремительного отречения королевы Дании Маргрете от престола. Оказалось, что прекрасный принц Феликс, сын принца Иоахима, потерял свой королевский титул по решению бабушки, но обрел любовь. У графа Феликса Монпеза, 21-летнего племянника короля (сына его брата, принца Иоахима), появилась новая подруга в лице чилийско-датской актрисы Мие Софии Элерс. Об этом пишет Tatler.

Граф Феликс родился в 2002 году и технически является седьмым в очереди на престол Дании. Он младший из двух сыновей, рожденных от первого брака принца Иоахима и Александры, графини Фредериксбургской. Граф Феликс когда-то был принцем, но был лишен своих королевских титулов ныне отрекшейся от престола королевой Маргрете II, что привело к серьезному расколу между королевой и принцем Иоахимом, ее вторым сыном.

Бывший принц Феликс с братом Николаем и родителями Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева тогда сказала, что приняла такое решение, чтобы защитить детей Иоахима от давления королевской жизни.

Феликс проходил обучение в Датской королевской военной академии, где в октябре 2022 года получил звание армейского лейтенанта и с тех пор работал моделью у ювелира Георга Йенсена. Его новая избранница Мие София родилась в 2000 году в Пуконе, Чили, и уже успела сняться в нескольких фильмах и сериалах.

Мие София Эллерс Фото: Instagram @sofiaelers

На этой неделе датский журнал Billed Bladet сообщил, что Мие и Феликс официально встречаются. Молодая актриса имеет формальное театральное образование – получила степень бакалавра в Копенгагенской школе кино и театра. Сообщается, что в настоящее время она проходит дальнейшее обучение в Мадриде, где Феликс посетил ее на этой неделе вместе с ее братом Матиасом.

Бывший принц Феликс с братом Николаем и бывшей королевой Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

По мере приближения Дня святого Валентина последние новости от влюбленных порадуют датских королевских наблюдателей, особенно после волнений, связанных с коронацией. В начале января Копенгаген ликовал, когда на трон взошли король Фредерик X и королева Мэри. Это положило конец периоду волнений вокруг обвинений в отношениях между Фредериком и мексиканской светской львицей Дженовевой Казановой. Между тем, звезда королевы Мэри, похоже, только восходит: опрос в Дании показал, что королева, уроженка Тасмании, даже более популярна, чем ее муж.

Напомним, ранее Фокус писал о старшем брате Феликса, бывшем принце Николае. Молодой человек хоть и был сначала расстроен потерей королевского титула, но после заявил, что поддержит своего двоюродного брата и будущего короля Дании принца Кристиана.