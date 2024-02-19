Новый южнокорейский сериал стал хитом Netflix

Южнокорейские дорамы все больше захватывают международную аудиторию. Новый проект "Парадокс убийцы" не стал исключением и получил не только одобрение зрителей, но и полную поддержку кинокритиков.

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Южнокорейский сериал "Парадокс убийцы", представленный стриминговым сервисом Netflix, получил 100%-ный рейтинг от критиков на ресурсе Rotten Tomatoes, который публикует обзоры фильмов и сериалов из различных изданий и определяет их популярность. Что касается аудитории, то их оценка проекта – 74%, что также является очень впечатляющим результатом. По словам многих зрителей, они просмотрели сериал за одну ночь.

Фото: Rotten Tomatoes

"Парадокс убийцы" режиссера Ли Чана Хи ("Незнакомцы из ада") рассказывает о молодом корейском парне Ли Тане, который, отслужив в армии, вернулся домой и пошел работать продавцом в маленький магазинчик. Он ведет серую и неприметную жизнь, деля квартиру с сестрой. У него нет девушки, но есть друг и мечта уехать в Канаду. В старшей школе молодой человек подвергался буллингу и избиениям со стороны сверстников, что отложило тяжелый отпечаток в его душе, вызывая отвращение к насилию. Возвращаясь домой с работы, Ли столкнулся с мужчиной, который начал его избивать из-за того, что парень полез не в свое дело. В голове Ли вновь возродились сцены насилия, пережитые в подростковом возрасте, но в этот раз он дал отпор, убив мужчину молотком. Из новостей парень узнал, что его жертвой стал серийный убийца. Мучаясь от угрызений совести и опасаясь преследования полиции, Ли начинает страдать от видений. В результате пережитого стресса в его голове родилось убеждение в том, что он обладает суперспособностью распознавать плохих людей. Ли решает самостоятельно вершить правосудие, не понимая того, что сам превратился в убийцу. Теперь детектив по расследованию убийств полон решимости раскрыть правду и наказать виновника.

В сериале снимались лауреат премии SAG Чхве У Сик, а также Сон Сок Ку и Ли Хи Чжун. Чхве наиболее известен своей ролью в фильме "Паразиты", получившем премию "Оскар".

Сценарий Ли Чан Хи написал вместе с шоураннером Ким Да Мином.

Трейлер сериала "Парадокс убийцы"

Чхве наиболее известен своей ролью в фильме "Паразиты", получившем премию "Оскар".

Сериал был добавлен в библиотеку Netflix в начале этого месяца, и каждая из восьми серий длится в среднем 50 минут.

На недавней пресс-конференции Чхве описал своего персонажа как "человека, который внутренне оправдывает свои убийства, потому что они направлены против злых людей".

Netflix пока не продлил "Парадокс убийцы" на второй сезон.

Среди других популярных южнокорейских сериалов, ставших очень популярными на Netflix, – "Игра в кальмара", "Все мы мертвы", "Адский предел" и "Чрезвычайный прокурор Ву".

Ранее Фокус писал, что в сети появился тизер второго сезона "Игры в кальмара".