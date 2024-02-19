Новий південнокорейський серіал став хітом Netflix

Південнокорейські дорами все більше захоплюють міжнародну аудиторію. Новий проєкт "Парадокс убивці" не став винятком і отримав не тільки схвалення глядачів, а й повну підтримку кінокритиків.

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Південнокорейський серіал "Парадокс убивці", представлений стрімінговим сервісом Netflix, отримав 100%-вий рейтинг від критиків на ресурсі Rotten Tomatoes, що публікує огляди фільмів і серіалів з різних видань і визначає їхню популярність. Що стосується аудиторії, то їхня оцінка проекту — 74%, що також є дуже вражаючим результатом. За словами багатьох глядачів, вони переглянули серіал за одну ніч.

Фото: Rotten Tomatoes

"Парадокс вбивці" режисера Лі Чана Хі ("Незнайомці з пекла") розповідає про молодого корейського хлопця Лі Тана, який, відслуживши в армії, повернувся додому та пішов працювати продавцем у маленьку крамничку. Він веде сіре і непримітне життя, ділячи квартиру з сестрою. У нього немає дівчини, але є друг і мрія виїхати до Канади. У старшій школі молодий чоловік зазнавав булінгу і побиття з боку однолітків, що відклало важкий відбиток у його душі, викликаючи відразу до насильства. Повертаючись додому з роботи, Лі зіткнувся з чоловіком, який почав його бити через те, що хлопець поліз не у свою справу. У голові Лі знову відродилися сцени насильства, пережиті в підлітковому віці, але цього разу він дав відсіч, убивши чоловіка молотком. З новин хлопець дізнався, що його жертвою став серійний вбивця. Страждаючи від докорів сумління і побоюючись переслідування поліції, Лі починає страждати від видінь. Унаслідок пережитого стресу в його голові народилося переконання в тому, що він має суперздатність розпізнавати поганих людей. Лі вирішує самостійно вершити правосуддя, не розуміючи того, що сам перетворився на вбивцю. Тепер детектив із розслідування вбивств сповнений рішучості розкрити правду і покарати винуватця.

У серіалі знімалися лауреат премії SAG Чхве У Сік, а також Сон Сок Ку і Лі Хі Чжун. Чхве найвідоміший своєю роллю у фільмі "Паразити", який отримав премію "Оскар".

Сценарій Лі Чан Хі написав разом із шоураннером Кім Да Міном.

Трейлер серіалу "Парадокс вбивці"

Чхве найвідоміший своєю роллю у фільмі "Паразити", який отримав премію "Оскар".

Серіал було додано до бібліотеки Netflix на початку цього місяця, і кожна з восьми серій триває в середньому 50 хвилин.

На нещодавній пресконференції Чхве описав свого персонажа як "людину, яка внутрішньо виправдовує свої вбивства, тому що вони спрямовані проти злих людей".

Netflix поки не продовжив "Парадокс вбивці" на другий сезон.

Серед інших популярних південнокорейських серіалів, що стали дуже популярними на Netflix, — "Гра в кальмара", "Усі ми мертві", "Пекельна межа" і "Надзвичайний прокурор Ву".

Раніше Фокус писав, що в мережі з'явився тизер другого сезону "Гри в кальмара".