Марго Робби и Том Акерли посетили вечеринку перед "Оскаром" (фото)

Супругов номинируют на престижную премию как лучших продюсеров за работу над фильмом "Барби". Они появились вместе в Лондоне.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби совершила редкий выход в свет со своим мужем, 33-летним британским кинопродюсером Томом Акерли. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Барби" редко появляется на публике с мужем, однако накануне они присутствовали на приеме номинантов на премию "Оскар" в отеле "Дорчестер" в Лондоне.

Марго была в черном мини-платье и носила вещи первой необходимости в сумке Chanel.

Том Акерли и Марго Робби Фото: Getty Images

Тем временем британский кинопродюсер выбрал для появления стильный костюм в полоску и светлую рубашку.

Впоследствии звезда экрана накинула на платье черный тренч.

Том Акерли и Марго Робби Фото: Getty Images

Пара познакомилась на съемках "Французской сюиты" в 2013 году, прежде чем пожениться в родной для актрисы Австралии в 2016 году.

Супруги ведут совместный бизнес и развивают продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment.

"Мы основали нашу продюсерскую компанию [LuckyCap Entertainment] вместе с нашими лучшими друзьями, и это продолжает быть отличной групповой динамикой. Мы все действительно хорошо работаем вместе. Мне очень повезло", — рассказывала ранее Марго.

Супруги номинированы на премию "Оскар-2024" как продюсеры картины "Барби", которая собрала 1,4 млрд долларов в мировом прокате. Впрочем, Робби, которая сыграла самую популярную куклу в мире, не номинировали на лучшую актрису. Церемония награждения состоится 11 марта 2024 года.

Напомним, Марго Робби и Том Акерли посетили церемонию BAFTA-2024.

Также Фокус писал о реакции Марго Робби на номинации на "Оскар-2024".