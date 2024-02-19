Бывшая девушка Канье Уэста снялась в рекламе его бренда (фото, видео)

Девушка рекламирует знаменитую "мокрую" майку и не менее знаменитые кроссовки-носки. В такой обуви любит расхаживать Канье.

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24-летняя американская модель Винетрия, которая в 2021 году недолго встречалась с рэпером Канье Уэстом, несмотря на расставание, сумела сохранить с ним хорошие отношения. Настолько хорошие, что он сделал ее лицом рекламной кампании своего бренда одежды. Видеороликом и фотографиями кампейна девушка поделилась на своей странице в Instagram.

На записи девушка в белой майке с надписью WET, без бюстгальтера, черных трусах и носках-кроссовках тренируется на беговой дорожке, демонстрируя свою точеную фигуру.

Винетрия Фото: vinetrria/instagram

Ранее в такой же майке по улицам расхаживала Бьянка Цензори, жена скандального исполнителя.

Бьянка Цензори в "мокрой" майке Фото: kanyewest/instagram

С Винетрией Канье Уэст был замечен в ноябре 2021 года на баскетбольном матче на фоне слухов о его грядущем разводе с Ким Кардашьян. О девушке известно не очень много. Она родилась 26 октября 1999 года в США, у нее есть брат и сестра.

Ее рост 180 см, у девушки зеленые глаза. Она подписала контракт с агентством Public Image Management и участвовала в одном из показов коллекции одежды Канье Уэста.

О ней заговорили после предполагаемого романа с Уэстом, и на ее страницу подписались 423 тысяч подписчиков.

Деталей личной жизни Винетрия на публику не выставляет и, в отличие от Джулии Фокс, не стала пытаться монетизировать свой короткий роман с рэпером.

Ранее Фокус писал, что новый альбом Канье Уэста "Vultures" удален из Apple Music.