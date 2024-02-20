"Пустые" калории: 4 продукта, которые способствуют увеличению веса

Здоровое похудение предусматривает не краткосрочную диету, а изменение образа жизни и пищевых привычек. Иногда не нужно сидеть на строгой диете, достаточно просто убрать из рациона продукты с "пустыми" калориями.

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С возрастом бороться с лишним весом становится все сложнее, поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение веса, врачи и диетологи и рекомендуют избегать продуктов, в которых отсутствует питательная ценность. Такие продукты еще называют "пустые калории". От каких продуктов нужно отказаться, пишет She Finds.

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Выпечка на завтрак

Фото: Freepik

Хотя сладкие круассаны, пирожные, пончики и другая выпечка может показаться вкусным лакомством, употребление этих продуктов в качестве первого приема пищи за день или даже просто в качестве частого перекуса опасно для вашего здоровья с возрастом, объясняет доктор медицинских наук, диетолог, Дана Эллис Ханнес.

"Наименее здоровый тип углеводов, который можно есть людям старше 40 лет, — это ультрапереработанные углеводы, которые часто содержатся в упакованных продуктах, таких как выпечка", — отмечает она. Причина, по которой эти типы углеводов не полезны для вашего здоровья и веса в любом возрасте, не говоря уже о старше 40 лет, добавляет Ханнес, заключается в том, что они "не приносят никакой питательной пользы, они часто лишены витаминов и минералов, антиоксидантов и противовоспалительных средств".

По ее словам, это негативно отражается на метаболизме и препятствует похудению, поскольку приводит к "всплескам инсулина, увеличению уровня IGF-1, маркера воспаления, а также увеличению риска хронических заболеваний".

Белый хлеб

Фото: Freepik

Доктор медицинских наук Вирджиния Блэквелл рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, а не белому, если ваша цель — похудеть или предотвратить набор веса. "Мука высокой степени обработки и добавки, содержащиеся в белом хлебе, могут нанести вред здоровью человека", — предупреждает она.

По ее словам, в белом хлебе много углеводов, поэтому употребление "неумеренного количества белого хлеба может повысить уровень сахара в крови и вызвать чувство голода", заставляя организм вырабатывать больше инсулина. Это "может заставить ваши клетки запасать дополнительный инсулин в виде жиров". Эти жиры могут быть вредными для здоровья, если у вас уже есть "лишние жиры, которые могут привести к увеличению веса, что является основным фактором риска развития диабета и метаболического синдрома".

Белый рис

Фото: Getty Images

Доктор медицинских наук Габриэла Родригес Руис отмечает, что белый рис является "углеводом, которого следует избегать", чтобы предотвратить увеличение веса, поскольку это "продукт с высоким гликемическим индексом". Он вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови, что "может привести к резистентности к инсулину и накоплению жира, особенно в области живота", — предупреждает она, добавляя, что белый рис "с высоким содержанием углеводов, но с низким содержанием клетчатки, порция на одну чашку обеспечивает 242 калории, 53,4 грамма углеводов и всего 0,6 грамма клетчатки". Рацион с низким содержанием клетчатки связан с увеличением веса и ожирением, потому что он "не обеспечивает достаточной сытости, которую дает клетчатка".

Чтобы избежать этих углеводов и связанного с ними увеличения веса, Родригес предлагает есть цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис и киноа, а также бобы. "Включение в свой рацион большего количества овощей и фруктов также может помочь", — отмечает она, поскольку они богаты клетчаткой и водой, что позволяет вам чувствовать себя сытыми. "Апельсины и ананасы особенно хорошо помогают сжигать висцеральный жир, поскольку они полны питательных веществ, клетчатки и витамина С", — говорит она.

Печенье

Фото: Freepik

Учитывая что печенье довольно калорийный десерт, неудивительно, что оно может привести к увеличению веса. Хотя печенье, несомненно, восхитительно и является популярным продуктом для перекуса или десерта, когда приближается время перекуса или десерта, диетолог Джесси предупреждает, что чрезмерное потребление этого сладкого лакомства практически гарантирует увеличение веса. Печенье создает те же проблемы, что и выпечка, так как оно "обычно содержит большое количество жиров, сахара и калорий", а "большое количество калорий в этих продуктах может со временем привести к увеличению жира".

К счастью, существует много полезных десертов с низким содержанием сахара, которые могут удовлетворить сладкоежек и не испортить ваших планов по снижению веса. Подумайте о том, чтобы приготовить чиа-пудинг или попробовать богатый антиоксидантами черный шоколад в качестве здоровой альтернативы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.