Ужин для похудения. Диетологи назвали продукт, который поможет быстро сбросить вес

Эксперты по похудению отмечают, что не так важно время приема пищи, как выбор продуктов, которые вы едите на ужин. Диетологи объяснили, почему употребление белка поможет не только похудеть, но и поддерживать вес.

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Наверняка вы замечали, что одни продукты вызывают у вас чувство тяжести и дискомфорта, а другие — легкость и сытость. Все потому, что организм по-разному использует различные компоненты пищи для высвобождения энергии и регулирования метаболических процессов. Фармацевт, диетолог и биохимик Летиция Каррера считает, что одна из здоровых стратегий похудения — есть на ужин только белок. Об этом пишет Vogue Italia.

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Фото: Freepik

"Ночью расход калорий минимален, поэтому все, что мы едим и не используем, откладывается в виде жира. Если мы хотим похудеть, я рекомендую употреблять белки, необходимые для формирования новых тканей. Когда мы едим белки, мы сжигаем много энергии для их метаболизма, поэтому общее количество калорий, которые они нам дают, снижается. Кроме того, белки также обладают важным насыщающим эффектом, устраняя желание перекусить. А еще они способствуют сну", — говорит Каррера.

Если вы хотите похудеть, для последнего приема пищи выбирайте белок, а овощи предпочтительнее есть в другое время дня.

Важно подчеркнуть, что предложение есть на ужин белок не означат, что нужно обязательно исключить из этого приема пищи овощи. Но если вы хотите похудеть и активизировать обмен веществ, то предпочтительнее есть овощи и медленно усваиваемые углеводы в другое время дня. "Употребление углеводов на ужин – это неплохо (не будем забывать, что некоторые овощи, даже если они содержат очень мало калорий на порцию, имеют высокое содержание углеводов и дают энергию в виде крахмала, в частности картофель, кукуруза, горох и тыква). Однако надо учитывать, что они обладают меньшим насыщающим эффектом и нам нужно меньше энергии для их метаболизма", — объясняет эксперт.

Важность белка

Фото: Pixabay

Средиземноморская диета гарантирует достаточное потребление белка, благодаря наличию нежирного мяса, молочных продуктов, рыбы и бобовых, но если вы следуете веганским диетам, в которых исключены все животные белки, то можете недобирать рекомендуемую норму, — объясняет специалист по питанию Сандра Лорден Альварес.

Чтобы иметь возможность контролировать норму белка в рационе, эксперт дает несколько советов: "Суточная норма белка, рекомендуемая ВОЗ, составляет от 0,8 до 1 грамма на килограмм веса. Другими словами, человек весом 60 фунтов должен получать от 48 до 60 граммов белка в день. Например, в банке тунца — 25 граммов; одно яйцо содержит 6 грамм; а 100 граммов мяса дают 25 граммов белка".

Белковый ужин для похудения

Фото: Freepik

По мнению Карреры, употребление белковых ужинов в течение длительного периода времени, является хорошей стратегией для контроля веса. При условии, что остальные приемы пищи сбалансированы нужным количеством других макронутриентов, таких, как углеводы и полезные жиры. "На самом деле, есть белок на ужин можно в течение длительного времени без ограничений или даже, для контроля веса, его можно принимать с понедельника по пятницу, оставляя выходные свободными".

Есть множество вариантов употребления белка на ужин, вот некоторые идеи, которыми поделилась Летиция Каррера:

Яичница с жареными креветками и филе индейки.

Мидии на пару и лосось папильот.

Каракатица на гриле и запеченный хек с чесноком и перцем чили.

"Курица-гриль, запеченная или приготовленная на гриле белая рыба, морепродукты или яйца… это полезные для здоровья блюда, которые можно быстро и легко приготовить и не остаться голодными". А на десерт лучший вариант, по мнению эксперта, — это желе без сахара.

Напомним, 8 фруктов с высоким содержанием белка, которые нужно есть чаще.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.