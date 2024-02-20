Доказано наукой: 6 эффективных средств от простуды, которые точно помогут

Сезон простуд не щадит никого, поэтому важно иметь под рукой эффективные рабочие средства, которые помогут быстро поставить вас на ноги.

Боль в горле, заложенность носа и ломота в теле приносят массу дискомфорта и неудобств. Однако, помимо рекомендаций врача и рецептурных препаратов, воспользуйтесь советами, которые естественным образом помогут ускорить процесс выздоровления. О 6 быстродействующих средствах от простуды пишет First For Women.

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Чтобы облегчить заложенность носа, дышите глубже

Фото: Freepik

Слизистые оболочки, выстилающие носовые ходы и легкие, выделяют противовоспалительное, убивающее микробы соединение, называемое оксидом азота, облегчающее болезненную заложенность носовых пазух, а также останавливающее рост вирусов в дыхательных путях. Вам необходимо иметь возможность дышать через нос, чтобы большие дозы оксида азота свободно циркулировали в этих тканях. К счастью, выход на улицу и вдыхание свежего зимнего воздуха может помочь, поскольку прохладный бриз способствует осушению закупоренных дыхательных путей, позволяя оксиду азота попасть в перегруженные носовые пазухи. Это мнение австралийских ученых, которые говорят, что дыхание свежим воздухом может принести облегчение всего за 5 минут, а также предотвратить заложенность носа, если делать это три раза в день.

Чтобы успокоить боль в горле, ешьте батат

Немного сытного сладкого картофеля может успокоить першение в горле всего за две минуты, а ежедневное употребление этого корнеплода может вдвое сократить время выздоровления даже от неприятных вирусных инфекций. Все потому, что батат может похвастаться богатыми запасами оранжевого пигмента бета-каротина, который уменьшает воспаление горла, успокаивает раздраженные болевые нервы и ускоряет заживление поврежденных и инфицированных тканей. Еще одна хорошая новость: эксперты говорят, что вы можете утроить усвоение бета-каротина, добавив к батату ложку сливочного или оливкового масла.

Чтобы лучше спать, возьмите дополнительное одеяло

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Крепкий сон поможет сократить время вашего выздоровления до восьми дней, если вы боретесь с вирусной инфекцией. Но трудно спать глубоко, когда тебе душно, сложно дышать и ломит тело. Чтобы получить необходимый целебный эффект, накройте свою постель еще одним теплым, уютным одеялом. Исследователи говорят, что когда кожа остается теплой в течение ночи, специальные нервы (терморецепторы) подают сигнал мозгу удвоить выработку медленных волн, углубляющих сон. Это помогает снизить риск беспокойного сна и ранних пробуждений.

Чтобы снять усталость, сделайте массаж головы

Семейство белков, цитокинов, которые иммунная система высвобождает для борьбы с инфекциями, может ослабить функцию центральной нервной системы, заставляя вас чувствовать вялость и усталость. Но исследования Мичиганского университета показывают, что массаж ключевых точек акупрессуры на коже головы вызывает высвобождение гормонов, борющихся с усталостью, эндорфинов, которые могут заставить вас чувствовать себя бодрее в течение нескольких минут.

Как сделать: сильным надавливанием и небольшими круговыми движениями массируйте вдоль линии роста волос, уделяя особое внимание основанию черепа и области за ушами.

Чтобы облегчить ломоту в теле, выпейте чай

Фото: Freepik

Метаболические отходы, которые ваша иммунная система производит во время борьбы с болезнью, могут вызвать у вас чувство ломоты и боли во всем теле. К счастью, согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале питания, употребление горячего напитка может облегчить эти неприятные симптомы всего за 30 минут, а также снизить риск возникновения недомоганий, если вы будете выпивать дополнительную чашку ежедневно, пока выздоравливаете. Чай и кофе содержат богатые запасы растительных соединений, полифенолов и кофеина, которые ускоряют расщепление метаболических отходов в печени, а также повышают болевой порог.

Эксперты по питанию Мира Калтон, CN, и Джейсон Калтон советуют выбирать чай ройбуш. "Этот африканский красный чай приобретает свой насыщенный оттенок благодаря мощным полифенолам, которые ускоряют заживление воспаленной ткани горла, вызывающей кашель", — объясняют они. "Кроме того, пар от горячего напитка мгновенно успокаивает раздражение в задней части горла. На самом деле это средство работает настолько хорошо, что многие люди обнаруживают, что им не нужны безрецептурные средства и их кашель полностью проходит в течение 72 часов".

Чтобы успокоить кашель, съешьте сладкое

Приступы кашля могут быть надоедливыми, сильно выматывать и даже не давать уснуть и восстановиться. Если вы устали из-за постоянных приступов кашля, попробуйте съесть щепотку сахара или прополоскать рот небольшим количеством воды с сахаром. Наш мозг настолько любит сладкие вкусы, что простое прикосновение сахара к вашим вкусовым рецепторам вызывает высвобождение успокаивающих и стабилизирующих настроение соединений, называемых эндогенными опиоидами. А эндогенные опиоиды обладают удивительным эффектом успокаивать кашлевой рефлекс так же эффективно, как и отпускаемые без рецепта лекарства, подавляющие кашель.

Напомним, 7 продуктов, которые нужно есть во время простуды

Раннее Фокус писал о том, что, добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.