Доведено наукою: 6 ефективних засобів від застуди, які точно допоможуть

Сезон застуд не щадить нікого, тому важливо мати під рукою ефективні робочі засоби, які допоможуть швидко поставити вас на ноги.

Біль у горлі, закладеність носа і ломота в тілі приносять масу дискомфорту та незручностей. Однак, крім рекомендацій лікаря і рецептурних препаратів, скористайтеся порадами, які природним чином допоможуть прискорити процес одужання. Про 6 швидкодіючих засобів від застуди пише First For Women.

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Щоб полегшити закладеність носа, дихайте глибше

Фото: Freepik

Слизові оболонки, що вистилають носові ходи і легені, виділяють протизапальну сполуку, що вбиває мікроби, яка називається оксидом азоту та полегшує болісну закладеність носових пазух, а також зупиняє ріст вірусів у дихальних шляхах. Вам необхідно мати можливість дихати через ніс, щоб великі дози оксиду азоту вільно циркулювали в цих тканинах. На щастя, вихід на вулицю і вдихання свіжого зимового повітря може допомогти, оскільки прохолодний бриз сприяє осушенню закупорених дихальних шляхів, даючи змогу оксиду азоту потрапити в перевантажені носові пазухи. Це думка австралійських учених, які кажуть, що дихання свіжим повітрям може принести полегшення всього за 5 хвилин, а також запобігти закладеності носа, якщо робити це тричі на день.

Щоб заспокоїти біль у горлі, їжте батат

Трохи ситної солодкої картоплі може заспокоїти першіння в горлі всього за дві хвилини, а щоденне вживання цього коренеплоду може вдвічі скоротити час одужання навіть від неприємних вірусних інфекцій. Усе тому, що батат може похизуватися багатими запасами помаранчевого пігменту бета-каротину, який зменшує запалення горла, заспокоює роздратовані больові нерви та прискорює загоєння ушкоджених та інфікованих тканин. Ще одна хороша новина: експерти кажуть, що ви можете потроїти засвоєння бета-каротину, додавши до батата ложку вершкового масла або оливкової олії.

Щоб краще спати, візьміть додаткову ковдру

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Міцний сон допоможе скоротити час вашого одужання до восьми днів, якщо ви боретеся з вірусною інфекцією. Але важко спати глибоко, коли тобі душно, складно дихати і ломить тіло. Щоб отримати необхідний цілющий ефект, накрийте своє ліжко ще однією теплою, затишною ковдрою. Дослідники кажуть, що коли шкіра залишається теплою протягом ночі, спеціальні нерви (терморецептори) подають сигнал мозку подвоїти вироблення повільних хвиль, що поглиблюють сон. Це допомагає знизити ризик неспокійного сну і ранніх пробуджень.

Щоб зняти втому, зробіть масаж голови

Сімейство білків, цитокінів, які імунна система вивільняє для боротьби з інфекціями, може послабити функцію центральної нервової системи, змушуючи вас почуватися млявим і втомленим. Але дослідження Мічиганського університету показують, що масаж ключових точок акупресури на шкірі голови спричиняє вивільнення гормонів, що борються з втомою, ендорфінів, які можуть змусити вас почуватися бадьоріше протягом кількох хвилин.

Як зробити: сильним натисканням і невеликими круговими рухами масажуйте вздовж лінії росту волосся, приділяючи особливу увагу основі черепа і ділянці за вухами.

Щоб полегшити ломоту в тілі, випийте чай

Фото: Freepik

Метаболічні відходи, які ваша імунна система продукує під час боротьби з хворобою, можуть спричинити у вас відчуття ломоти та болю в усьому тілі. На щастя, згідно з дослідженням, опублікованим у Британському журналі харчування, вживання гарячого напою може полегшити ці неприємні симптоми всього за 30 хвилин, а також знизити ризик виникнення нездужань, якщо ви випиватимете додаткову чашку щодня, доки одужуєте. Чай і кава містять багаті запаси рослинних сполук, поліфенолів і кофеїну, які прискорюють розщеплення метаболічних відходів у печінці, а також підвищують больовий поріг.

Експерти з харчування Міра Калтон, CN, і Джейсон Калтон радять обирати чай ройбуш. "Цей африканський червоний чай набуває свого насиченого відтінку завдяки потужним поліфенолам, які прискорюють загоєння запаленої тканини горла, що викликає кашель", — пояснюють вони. "Крім того, пар від гарячого напою миттєво заспокоює подразнення в задній частині горла. Насправді цей засіб працює настільки добре, що багато людей виявляють, що їм не потрібні безрецептурні засоби та їхній кашель повністю минає протягом 72 годин".

Щоб заспокоїти кашель, з'їжте солодке

Напади кашлю можуть бути надокучливими, сильно вимотувати і навіть не давати заснути та відновитися. Якщо ви втомилися через постійні напади кашлю, спробуйте з'їсти дрібку цукру або прополоскати рот невеликою кількістю води з цукром. Наш мозок настільки любить солодкі смаки, що простий дотик цукру до ваших смакових рецепторів спричиняє вивільнення з'єднань, які заспокоюють і стабілізують настрій, і які називаються ендогенними опіоїдами. А ендогенні опіоїди мають дивовижний ефект заспокоювати кашльовий рефлекс так само ефективно, як і ліки, що відпускаються без рецепта і пригнічують кашель.

Нагадаємо, 7 продуктів, які потрібно їсти під час застуди

Раніше Фокус писав про те, що, додавши до свого раціону продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.