Полезно для мозга: 5 специй, которые нужно добавлять в кофе каждый день

Чтобы сохранить когнитивные функции и поддерживать здоровье мозга, люди прибегают к различным способам — от интеллектуальных игр до изменений в питании. Однако эксперты советуют не упускать из внимания специи, которые улучшат работу мозга с самого утра, если добавить их в кофе.

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Всем известно, что специи не просто придают нашим блюдам определенный вкус и аромат, они имеют еще и массу преимуществ для здоровья. Доктор Брэндон Кроуфорд, невролог, специализирующийся на здоровье мозга и исцелении, рассказал о том, что корица, куркума, имбирь, мускатный орех и черный перец — отличные варианты для утреннего кофе, которые позаботятся о здоровье вашего мозга и помогут сохранить память и ясный ум. Об этом пишет She Finds.

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Корица

По словам доктора Кроуфорда, корица — больше, чем просто ароматная добавка к латте, это мощный источник антиоксидантов, играющих важную роль в защите нервных структур от окислительного стресса. "Корица также может регулировать уровень сахара в крови, что имеет решающее значение для поддержания когнитивных функций и предотвращения нейродегенеративных заболеваний", — говорит он. Более того, добавление корицы в кофе не только улучшит работу мозга, но и ускорит потерю веса.

Куркума

Эксперт подчеркивает силу куркумы, благодаря ее активному соединению куркумину. Куркумин, известный своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает уменьшить воспаление и окислительное повреждение головного мозга — факторы, часто связанные с такими состояниями, как болезнь Альцгеймера. "Куркумин также повышает уровень мозгового гормона BDNF, увеличивающего рост новых нейронов и борющегося с различными дегенеративными процессами в мозге", — объясняет Кроуфорд. Куркума придаст вашему кофе особенный вкус, который определенно стоит попробовать.

Имбирь

Фото: Pixabay

Когда дело доходит до противовоспалительных специй, имбирь чуть ли не первое, что приходит в голову. "Известный своими мощными противовоспалительными свойствами, имбирь может улучшить когнитивные функции, уменьшая воспаление и окислительный стресс", — говорит доктор Кроуфорд. "Это также помогает поддерживать баланс нейромедиаторов, который необходим для концентрации внимания и когнитивных способностей". К слову, не обязательно ограничиваться только одной специей, к примеру, имбирь и куркума прекрасно сочетаются.

Мускатный орех

В холодные месяцы нет ничего лучше мускатного ореха — и, к счастью, эта специя очень полезна для здоровья. Доктор Кроуфорд подчеркивает нейропротекторные свойства мускатного ореха, которые могут улучшить память и предотвратить дегенерацию нервных путей. "Мускатный орех также повышает настроение, что может способствовать более сосредоточенному и позитивному психическому состоянию", — отмечает он.

Черный перец

Фото: Pixabay

Не отказывайтесь, не попробовав! Черный перец может не только придать уникальный вкус утренней чашке кофе, но и принести существенную пользу для здоровья мозга, особенно в сочетании с куркумой. "Пиперин, активное соединение черного перца, может повысить усвоение куркумина (из куркумы) до 2000%", — говорит доктор Кроуфорд. "Эта синергия не только усиливает пользу куркумина для мозга, но также помогает улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ, косвенно поддерживая когнитивное здоровье", — говорит он.

Добавление этих специй в кофе может дать больше, чем просто усиление вкуса, это может обеспечить значительный когнитивный импульс и способствовать долгосрочному здоровью мозга.

Напомним, корица помогает похудеть: 5 свойств ароматной специи для снижения веса.

Ранее Фокус писал о том, что специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту